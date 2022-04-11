Папа Римский призывает к Пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру.
Об этом пишет Reuters.
"Положите оружие!" – сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье перед десятками тысяч человек на площади Святого Петра.
По словам Папы Римского, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине.
"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления битвы, а для достижения мира путем реальных переговоров", – подчеркнул он.
Папа Римский развернул флаг Украины в память жертв убийц из РФ
Папа Римский Франциск осудил военные преступления армии России в Буче и призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в Украине.
Далее по теме
"Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, показывают вместо этого новые зверства, как резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! "Помолимся вместе за это", – заявил понтифик.
Ватикан на стороне Украины
- Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Точная дата визита пока не анонсирована.
- 30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.
- 18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.