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Папа Римский призывает к Пасхальному перемирию в Украине

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11 апреля, 05:30
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По словам Папы Римского, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине
Ватикан на стороне Украины
Ватикан на стороне Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру.

Об этом пишет Reuters.

"Положите оружие!" – сказал он в конце богослужения в Вербное воскресенье перед десятками тысяч человек на площади Святого Петра.

По словам Папы Римского, перемирие приведет к переговорам и миру в Украине.

"Пусть начнется пасхальное перемирие. Но не для перевооружения и возобновления битвы, а для достижения мира путем реальных переговоров", – подчеркнул он.

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Папа Римский развернул флаг Украины в память жертв убийц из РФ

Папа Римский Франциск осудил военные преступления армии России в Буче и призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в Украине.

"Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, показывают вместо этого новые зверства, как резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! "Помолимся вместе за это", – заявил понтифик.

Ватикан на стороне Украины

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