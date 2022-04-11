Папа Римський закликає до Великоднього перемир'я в Україні

Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам та миру.
Про це пише Reuters.
"Покладіть зброю!" – сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.
За словами Папи Римського, перемир'я призведе до переговорів та миру в Україні.
"Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення битви, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів" , – наголосив він.
Папа Римський розгорнув прапор України на згадку про жертви вбивць з РФ
Папа Римський Франциск засудив військові злочини армія Росії в Бучі і закликала молитися за безневинно вбитих і припинення війни в Україні.
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"Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоб приносити полегшення та надію, показують натомість нові звірства, як різанина в Бучі. Все жахливіші акти жорстокості, вчинені також і проти цивільного населення, беззахисних жінок і дітей. Це жертви, безневинна кров волає до неба і благає: "Хай буде покладено край цій війні! Змусіть зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть та руйнування! "Помолимося разом за це" , – Заявив понтифік.
Ватикан на стороні України
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