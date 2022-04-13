Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Баканов: Медведчука в форме ВСУ пытались переправить через границу и передать ФСБ

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 19:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Операцию по переправке кума в Россию курировал лично Путин
Далеко Медведчук не убежал. Баканов рассказал, куда собирался политик / Коллаж "Сегодня"
Далеко Медведчук не убежал. Баканов рассказал, куда собирался политик / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главу партии "Оппозиционная платформа – За життя", кума Владимира Путина Виктора Медведчуказадержали при попытке переправиться через границу Украины, где его ждали сотрудника ФСБ. Российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины. Побег готовился по воде через непризнанное Приднестровье.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов в эфире "Украина 24" в рамках телевизионного марафона.

Реклама

Что известно

"Медвечука под видом участника ВСУ хотели довезти лодкой до границы, где его ждала группа, которая должна была переправить его в Москву. СБУ задержало Медвечука на пути от Киева на выезде из области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые будут отвечать за свои действия", - заявил Баканов.

Глава нашей спецслужбы отметил, что пока не может предоставить всех деталей операции по задержанию ценного преступника.

"Это была сложная, опасная спецоперация, длившаяся больше месяца. Президент дал задание. Было проведено много аналитической, агентурной работы. Нам противостоял не просто Медведчук, ФСБ стремилось вывезти кума Путина за границу. Для этого привлекли лидеров преступного мира и коррумпированных стражей порядка. ФСБ вбрасывала дезинформацию, организовывали фальшивые маршруты, чтобы мы пошли по ложному следу. Даже готовили псевдо-Медведчуков. Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание", – рассказал Баканов.

Реклама

Дело кума

  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 13 апреля
1
Личный состав 19800
Личный состав
2
Самолеты 158
Самолеты
3
Вертолеты 143
Вертолеты
4
Танки 739
Танки
5
ББМ 1964
ББМ
6
Артиллерия 358
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 115
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 132
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1429
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41169.92

Binance Coin (BNB)

417.89

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

110.14

Theta (THETA)

3.15

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.78

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Ливерпуль

Сегодня

22:00

Бенфика

1.30

5.70

9.30

Атлетико

Сегодня

22:00

Манчестер Сити

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять