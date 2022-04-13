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Баканов: Медведчука у формі ЗСУ намагалися переправити через кордон та передати ФСБ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 квітня, 19:12
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Операцію з переправлення кума в Росію курирував особисто Путін
Далеко Медведчук не втік. Баканов розповів, куди збирався політик / Колаж "Сьогодні"
Далеко Медведчук не втік. Баканов розповів, куди збирався політик / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука затримали під час спроби переправитися через кордон України, де на нього чекали співробітника ФСБ. Російська спецслужба організувала цю операцію разом із криміналітетом України. Втеча готувалась по воді через невизнане Придністров'я.

Про це розповів голова СБУ Іван Баканов в ефірі "Україна 24" у рамках телевізійного марафону.

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Що відомо

"Медвечука під виглядом учасника ВСУ хотіли довезти човном до кордону, де на нього чекала група, яка мала переправити його до Москви. СБУ затримало Медвечука на шляху від Києва на виїзді з області. Його супроводжували українські правоохоронці, які відповідатимуть за свої дії", – заявив Баканів.

Голова нашої спецслужби зазначив, що поки що не може надати всіх деталей операції із затримання цінного злочинця.

"Це була складна, небезпечна спецоперація, яка тривала більше місяця. Президент дав завдання. Було проведено багато аналітичної, агентурної роботи. Нам протистояв не просто Медведчук, ФСБ прагнуло вивезти кума Путіна за кордон. Для цього залучили лідерів злочинного світу та корумпованих правоохоронців. ФСБ вкидала дезінформацію, організовували фальшиві маршрути, щоб ми пішли хибним слідом. Навіть готували псевдо-Медведчуків. Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання", – розповів Баканов.

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Справа кума

  • Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
  • Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян.
  • Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
  • На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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