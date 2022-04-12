Директор НАБУ Сытник уволен с должности – нардеп

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Допоняется...
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Допоняется...
Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…Герої не вмирають!
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