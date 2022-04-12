Директор НАБУ Ситник звільнений з посади – нардеп

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі народний депутат України від "Слуги народу" Юлія Гришина.
Допонюється...
Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі народний депутат України від "Слуги народу" Юлія Гришина.
Допонюється...
Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…Герої не вмирають!
Валюта
Ціна, usd
Bitcoin (BTC)
40060.03
Binance Coin (BNB)
410.42
Dogecoin (DOGE)
0.14
Litecoin (LTC)
104.27
Theta (THETA)
3.11
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
29.25
Євро (€)
31.9