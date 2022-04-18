Эвакуация украинцев, возобновление работы посольства Италии и другие важные события 18 апреля

"Укрзализныця" продолжит эвакуировать людей, а посольство Италии в Киеве возобновляет работу

Важные события 18 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине продолжат курсировать эвакуационные поезда. В этот день они будут вывозить людей, в частности, из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Кроме того, с понедельника, 18 апреля, посольство Италии полноценно возобновит свою работу в Киеве.

"Укрзализныця" запускает дополнительные эвакуационные рейсы 18 апреля

По состоянию на 18 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

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В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

Посольство Италии возобновит работу в Киеве

Посольство Италии в Киеве возобновит полноценно свою работу с понедельника, 18 апреля. В пятницу, 15 апреля, в украинскую столицу вернулся посол Италии Пьер Франческо Дзадзо.

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"Посол Дзадзо прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью функционировать с понедельника. Это символ Италии, которая не тратит времени даром, никогда не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру", — написал в Twitter министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Укрпочта возобновляет работу в Черниговской области

С 18 апреля Укрпочта возобновит отправление и выдачу почты.

"Чернигов. Возобновляем работу в штатном режиме! Рады вас видеть во всех отделениях Укрпочты Черниговской области... Начинаем работать с письмами и почтовыми отправлениями по области!", — сообщила глава Черниговской дирекции общества Елена Дорошенко.

Также она предупредила о возможных проблемах с интернетом в отдельных отделениях и извинилась за неудобства.

В Чернигове будут работать следующие отделения: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До конца апреля планируют возобновить полноценную работу все остальные отделения.

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В Днепропетровской области сокращается комендантский час

С 18 апреля в Днепропетровской области сокращается комендантский час. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Комендантский час сократили на два часа. С 18 апреля он продлится с 22:00 до 5:00.

В Ужгороде возобновляют работу садиков

В Ужгороде с 18 апреля возобновляют работу детских садов. Решение о возобновлении работы учреждений согласовали с районной и областной военными администрациями.

"Перед тем, как открыть дверь дошкольниками, проанализировали наличие хранилищ и наличие укрытий для того, если в случае воздушной тревоги воспитатели знали и умели отвести детей для безопасного пребывания. Не все группы мы сейчас открываем. Восстанавливается процесс для воспитанников старших, средних и II младших групп", — рассказала начальница управления образования Ужгородского горсовета Наталья Мухомедьянова.

По ее словам, также на период военного положения будет обеспечено временное зачисление детей, которым по состоянию на 1 октября 2021 года исполнилось 4 года, относящихся к категории внутренне перемещенных лиц, родители которых работают или самозанятые.