Евакуація українців, відновлення роботи посольства Італії та інші важливі події 18 квітня

"Укрзалізниця" продовжить евакуйовувати людей, а посольство Італії у Києві відновлює роботу

Важливі події 18 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні продовжать курсувати евакуаційні потяги. Цього дня вони вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Крім того, з понеділка, 18 квітня, посольство Італії повноцінно відновиться свою роботу в Києві.

"Укрзалізниця" запускає додаткові евакуаційні рейси 18 квітня

Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

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У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

Посольство Італії відновить роботу у Києві

Посольство Італії у Києві відновить повноцінно свою роботу із понеділка, 18 квітня. У п'ятницю, 15 квітня, в українську столицю повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо.

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"Посол Дзадзо прибув до Києва і знову відкрив посольство, яке буде повністю функціонувати з понеділка. Це символ Італії, яка не витрачає часу дарма, ніколи не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне до миру", — написав у Twitter міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Укрпошта відновлює робота на Чернігівщині

З 18 квітня Укрпошта відновить відправлення й видачу пошти.

"Чернігів. Відновлюємо роботу в штатному режимі! Раді вас бачити у всіх відділеннях Укрпошти Чернігівської області...Починаємо працювати з листами та поштовими відправленнями по області!", — повідомила очільниця Чернігівської дирекції товариства Олена Дорошенко.

Також вона попередила про можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях і перепросила за незручності.

У Чернігові працюватимуть такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До кінця квітня планують відновити повноцінну роботу всіх інших відділень.

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На Дніпропетровщині скорочується комендантська година

З 18 квітня у Дніпропетровській області скорочується комендантська година. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Комендантську годину скоротили на дві години. З 18 квітня вона буде з 22:00 до 5:00.

В Ужгороді відновлюють роботу садочків

В Ужгороді з 18 квітня відновлюють роботу дитячих садочків. Рішення про відновлення роботи закладів погодили з районною та обласною військовими адміністраціями.

"Перед тим як відчинити двері дошкільнятам, ми проаналізували наявність сховищ і наявність укриттів для того, якщо в разі повітряної тривоги вихователі знали і вміли відвести дітей для безпечного перебування. Не всі групи ми наразі відчиняємо. Відновлюється процес для вихованців старших, середніх та ІІ молодших груп", — розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова.

За її словами, також на період воєнного стану буде забезпечене тимчасове зарахування дітей, яким станом на 1 жовтня 2021 року виповнилося 4 роки, що належать до категорії внутрішньо переміщених осіб, батьки яких працюють або самозайняті.