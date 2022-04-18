Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Евакуація українців, відновлення роботи посольства Італії та інші важливі події 18 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укрзалізниця" продовжить евакуйовувати людей, а посольство Італії у Києві відновлює роботу
Важливі події 18 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 18 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні продовжать курсувати евакуаційні потяги. Цього дня вони вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Крім того, з понеділка, 18 квітня, посольство Італії повноцінно відновиться свою роботу в Києві.

"Укрзалізниця" запускає додаткові евакуаційні рейси 18 квітня

Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

Реклама

У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;
  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

Посольство Італії відновить роботу у Києві

Посольство Італії у Києві відновить повноцінно свою роботу із понеділка, 18 квітня. У п'ятницю, 15 квітня, в українську столицю повернувся посол Італії П’єр Франческо Дзадзо.

Реклама

"Посол Дзадзо прибув до Києва і знову відкрив посольство, яке буде повністю функціонувати з понеділка. Це символ Італії, яка не витрачає часу дарма, ніколи не перестає вірити в дипломатію і наполегливо прагне до миру", — написав у Twitter міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Укрпошта відновлює робота на Чернігівщині

З 18 квітня Укрпошта відновить відправлення й видачу пошти.

"Чернігів. Відновлюємо роботу в штатному режимі! Раді вас бачити у всіх відділеннях Укрпошти Чернігівської області...Починаємо працювати з листами та поштовими відправленнями по області!", — повідомила очільниця Чернігівської дирекції товариства Олена Дорошенко.

Також вона попередила про можливі проблеми з інтернетом в окремих відділеннях і перепросила за незручності.

У Чернігові працюватимуть такі відділення: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035. До кінця квітня планують відновити повноцінну роботу всіх інших відділень.

Реклама

На Дніпропетровщині скорочується комендантська година

З 18 квітня у Дніпропетровській області скорочується комендантська година. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Комендантську годину скоротили на дві години. З 18 квітня вона буде з 22:00 до 5:00.

В Ужгороді відновлюють роботу садочків

В Ужгороді з 18 квітня відновлюють роботу дитячих садочків. Рішення про відновлення роботи закладів погодили з районною та обласною військовими адміністраціями.

"Перед тим як відчинити двері дошкільнятам, ми проаналізували наявність сховищ і наявність укриттів для того, якщо в разі повітряної тривоги вихователі знали і вміли відвести дітей для безпечного перебування. Не всі групи ми наразі відчиняємо. Відновлюється процес для вихованців старших, середніх та ІІ молодших груп", — розповіла начальниця управління освіти Ужгородської міськради Наталія Мухомедьянова.

За її словами, також на період воєнного стану буде забезпечене тимчасове зарахування дітей, яким станом на 1 жовтня 2021 року виповнилося 4 роки, що належать до категорії внутрішньо переміщених осіб, батьки яких працюють або самозайняті.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39814.03

Binance Coin (BNB)

409.46

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

109.84

Theta (THETA)

2.91

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.82

Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти