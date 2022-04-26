Корбан: Днепр – это одна из целей оккупантов

По его словам, Днепр нужен России, поскольку он является крупным промышленным центром

Геннадий Корбан. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью Российской Федерации, а также пуповиной между фронтами. По его словам, к областному центру стягиваются все фронты. В частности, направления из Донецкой области, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

Об этом Корбан рассказал в интервью для УП.

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"Все вокруг Днепропетровской области. Вот она на себе держит весь Юг. Конечно, Днепр – это одна из целей, безусловно. Это крупный центр промышленный", – отметил он.

Корбан отметил, что в городе находятся стратегические предприятия. В том числе те, которыми Россия хотела завладеть еще в 2014 году.

"Здесь Южмаш, здесь КБ "Южное", здесь сердце страны в каком-то смысле", – добавил он.

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