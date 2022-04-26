Корбан: Дніпро – це одна з цілей окупантів

За його словами, Дніпро потрібен Росії, оскільки він є великим промисловим центром

Геннадій Корбан. Фото: колаж "Сьогодні"

Керівник Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що місто є метою Російської Федерації, і навіть пуповиною між фронтами. За його словами, до обласного центру стягуються усі фронти. Зокрема, напрямки з Донецької області, Харківської, Запорізької та Херсонської.

Про це Корбан розповів в інтерв'ю для УП.

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"Все навколо Дніпропетровської області. Ось вона на собі тримає весь Південь. Звичайно, Дніпро – це одна з цілей, безумовно. Це великий промисловий центр", – зазначив він.

Корбан зазначив, що у місті знаходяться стратегічні підприємства. У тому числі ті, якими Росія хотіла заволодіти ще 2014 року.

"Тут Південмаш, тут КБ "Південне", тут серце країни у якомусь сенсі", – додав він.

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