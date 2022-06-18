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Оккупанты понесли сокрушительные потери на Донбассе из-за неудачного штурма – Генштаб

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 июня, 07:42
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За сутки подразделения Сил обороны уничтожили десятки единиц техники и вооружения врага
Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике
Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе российские войска концентрируют силы для наступления на Славянск и продолжают безуспешные попытки захватить Северодонецк. На Бахмутском направлении враг совершил неудачную попытку штурма позиций ВСУ и понес значительные потери.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушеваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

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На Донецком направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре неподалеку от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

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Продолжаются боевые действия за город Северодонецк . В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме украинских позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спорное, Берестово, Соледар, Клиново, Троицкое.

Недалеко Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опытное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.

На Южнобугском направлении, с целью сдерживания украинских войск, враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

Оккупанты стягивают подкрепление на Донбасс

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганскую область ежедневно прибывает по 30 "КамАЗов" российских солдат. Самая горячая точка – Северодонецк.

"Трупы погибших не забирают, но новых будущих трупов – системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 "КамАЗов" россолдат. Под массированными обстрелами россиян ВСЕ свободные населенные пункты области. Самая горячая точка – Северодонецк", – сообщил руководитель ОВА.

По его словам в областном центре продолжаются уличные бои, россияне контролируют большую часть города. Солдаты рф массово погибают, но им на смену каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль".

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Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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