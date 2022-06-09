Оккупанты вышли на новый уровень мародерства: что стащили из Мариуполя

Захватчики продолжают мародерить по полной в Украине

Российские военные крадут у мирного населения Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты из Мариуполя вывезли на территорию так называемой "ДНР" 12 троллейбусов европейского образца, уцелевшие детские площадки и медицинскую технику.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, опубликовав скриншот с доказательствами.

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"Здравствуйте, товарищи! Из Мариуполя удалось перегнать 12 почти новеньких троллейбусов. Они будут перекрашены и маркированы символикой России. Теперь в "ДНР" люди будут кататься на троллейбусах европейского образца. Также завершается полная погрузка судна сталью из того же Мариуполя на отправку в Россию. Думаю, мариупольцам ни троллейбусов, ни стали в ближайшее время будет не нужно", – пишут оккупанты.

Они добавили, что в "ДНР" также скоро появяться уцелевшие новые детские площадки из Мариуполя.

"Также все госпитали "ДНР" модернизируются за счет современной медицинской техники из того же Мариуполя", – подытожили оккупанты в сообщении.

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Кроме того, как сообщают российские СМИ, второе судно, груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

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