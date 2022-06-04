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Путин пытается переломить ситуацию, а Германия может сделать больше для Киева. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 10:55
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Одной из тем выпусков иностранной прессы стала поставка топлива
Шольц уверен, что Путин не выиграет войну.
Шольц уверен, что Путин не выиграет войну. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 101-й день войны, хозяин Кремля Владимир Путин верит, что победит и усиливает репрессии в РФ, а вторжение России в Украину перекраивает энергетическую карту мира.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стала война в Украине.

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Путин не ожидал сильного ответа от Запада

The Washington Post пишет, что Кремль воспользовался недавними признаками колебания со стороны некоторых европейских правительств как признака того, что Запад может лишиться хватки в попытках противостоять вторжению России в Украину, особенно в связи с резким ростом мировых цен на энергоносители после введения санкций против Москвы. Путин "верит, что Запад измотается", – сказал один российский миллиардер с хорошими связями, говоря на условиях анонимности, опасаясь расплаты. Сначала Путин не ожидал сильного и объединенного ответа Запада, но сейчас он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе победит", – сказал миллиардер.

Репрессии в РФ

The New York Times пишет, что по мере военных удач и многотысячных потерь Россия усиливает репрессии против собственного населения. Кремль подавляет критику войны. Аресты являются четким показателем того, как Кремль усилил репрессии против критиков. По меньшей мере, 50 людям теперь грозит многолетнее заключение.

Поставки топлива

The Wall Street Journal отмечает, что атака России на Украину перекраивает энергетическую карту мира, открывая новую эру, когда на поставки ископаемого топлива влияет не только спрос-предложение, но равно и геополитическое соперничество. За последние полвека нефть и природный газ с относительной свободой перемещались на рынки, где цены на них были самыми высокими в мире. Это внезапно закончилось, когда 24 февраля российские танки прогремели из-за границы с Украиной, что вызвало шквал торговых санкций со стороны США и Европы против России.

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Япония на саммите лидеров НАТО

Reuters пишет, что премьер- министр Японии Фумио Кисида склоняется к участию в саммите лидеров НАТО в конце июня, чтобы стимулировать координацию с Западом по вторжению России в Украину. Этот шаг ознаменовал бы чрезвычайно агрессивную позицию для японского лидера, хотя Кисида неоднократно осуждал Россию и обвинил ее в военных преступлениях против Украины. В прошлом японские лидеры поддерживали осторожную позицию в своих отношениях с Россией, поскольку обе страны спорили десятилетия спустя территориальные споры.

Поставки вооружения

Der Spiegel пишет, что половина немцев считают, что канцлер мог бы сделать для Украины больше, в первую очередь, в плане поставок тяжелого вооружения. Аналогичного мнения придерживаются государства НАТО и даже коалиционные партнеры канцлера Шольца.

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