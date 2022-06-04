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Путін намагається зламати ситуацію, а Німеччина може зробити більше для Києва. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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4 червня, 10:55
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Однією з тем випусків іноземної преси стало постачання палива
Шольц переконаний, що Путін не виграє війну.
Шольц переконаний, що Путін не виграє війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 101-й день війни, господар Кремля Володимир Путін вірить, що переможе та посилює репресії до РФ, а вторгнення Росії в Україну перекроює енергетичну карту світу.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де головною темою стала війна в Україні.

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Путін не очікував сильної відповіді від Заходу

The Washington Post пише, що Кремль скористався недавніми ознаками вагання з боку деяких європейських урядів як ознакою того, що Захід може втратити хватку у спробах протистояти вторгненню Росії в Україну, особливо у зв’язку з різким зростанням світових цін на енергоносії після введення санкцій проти Москви. Путін "вірить, що Захід виснажеться", – сказав один російський мільярдер із хорошими зв’язками, говорячи на умовах анонімності, побоюючись розплати. Спочатку Путін не очікував сильної та об’єднаної відповіді Заходу, але зараз він намагається змінити ситуацію і вірить, що в довгостроковій перспективі він переможе", – сказав мільярдер.

Репресії у РФ

The New York Times пише, що в міру військових навдач і багатотисячних втрат Росія посилює репресії проти власного населення. Кремль придушує критику війни. Арешти є чітким показником того, як Кремль посилив репресії проти критиків. Щонайменше 50 людям тепер загрожує багаторічне ув’язнення.

Постачання палива

The Wall Street Journal зазначає, що атака Росії на Україну перекроює енергетичну карту світу, відкриваючи нову еру, коли на поставки викопного палива впливає не лише попит-пропозиція, но рівною мірою і геополітичне суперництво. За останні півстоліття нафта та природний газ з відносною свободою переміщалися на ринки, де ціни на них були найвищими у світі. Це раптово закінчилося, коли 24 лютого російські танки прогриміли через кордон з Україною, що викликало шквал торгових санкцій з боку США та Європи проти Росії.

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Японія на саміті лідерів НАТО

Reuters пише, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда схиляється до участі в саміті лідерів НАТО наприкінці червня, щоб стимулювати координацію із Заходом щодо вторгнення Росії в Україну. Цей крок ознаменував би надзвичайно агресивну позицію для японського лідера, хоча Кісіда неодноразово засуджував Росію і звинуватив її у військових злочинах проти України. У минулому японські лідери підтримували обережну позицію у своїх відносинах з Росією, оскільки обидві країни сперечалися через десятиліття територіальні суперечки.

Постачання озброєння

Der Spiegel пише, що половина німців вважають, що канцлер міг би зробити для України більше, в першу чергу в плані поставок важкого озброєння. Аналогічної думки дотримуються держави НАТО і навіть коаліційні партнери канцлера Шольца.

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