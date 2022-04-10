Россия начала выдавать паспорта принудительно депортированным украинцам – Денисова

Оккупанты заливают наиболее уязвимые категории людей – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров

Россия принудительно выдает паспорта украинцам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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По ее словам, гражданство России навязывают путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

"Властью агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", – сообщила Денисова.

Омбудсмен объясняет, что подобные действия оккупанта РФ направлены на продолжение принудительной интеграции населения нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

"Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", – добавила Денисова.

Депортация из Мариуполя

Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

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"Взамен людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации – отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет – под нее подпадают все граждане от 18 лет независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию через проукраинскую позицию, исчезают", – написала она.

Также омбудсмен заявила, что в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для последующего проживания.

"Все они экономически депрессивны – Томск, Тамбов, Астрахань и другие. По информации мэрии Мариуполя, российские кафиры принудительно вывезли из города 31 тысячу человек".

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