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Россия наращивает принудительную депортацию с оккупированных территорий – Денисова

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 апреля, 16:00
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Военные насильственно вывозят в Россию людей
Людей ожидают долгие процедуры фильтрации.
Людей ожидают долгие процедуры фильтрации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские СМИ, ссылаясь на источники в военных ведомствах России, заявили о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию. Из них более 131 тысячи – дети.

Об этом в Telegram сообщила Уполномоченый Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, отметив, что накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

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Что происходит

По ее словам, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

"Зато людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации – отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет – под нее подпадают все граждане от 18 лет независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию через проукраинскую позицию, исчезают", – написала она.

Также омбудсмен заявила, что в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для последующего проживания.

"Все они экономически депрессивны – Томск, Тамбов, Астрахань и другие. По информации мэрии Мариуполя, российские оккупанты принудительно вывезли из города 31 тысячу человек".

Кроме этого, оккупанты насильственно вывезли в Россию жителей Рубежного Луганской области:

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"Сначала около 100 украинцев хотели вывезти поездом в Курск, но в конце концов их повезли в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предыдущий поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь".

Напомним, Людмила Денисова сообщила, что в Украине с каждым днем войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Изнасилование стало еще одним оружием армии РФ против мирного населения на временно оккупированных территориях.

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Утро 8 апреля. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске: 52 человека погибли, из них 5 – дети... 109 раненых *Данные на 23.00 8 апреля.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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