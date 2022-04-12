С начала войны России против Украины погибли 186 детей – омбудсмен

Фактическое количество погибших установить пока невозможно, потому что оккупанты ведут активные боевые действия

Россияне убили уже 186 детей в Украине. Фото: Reuters. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате войны России против Украины подтвердили гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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Она уточнила, что такое количество установлено по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения. Кроме того, пострадало еще как минимум 344 ребенка.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила Денисова.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в таких регионах:

Донецкой области – 113,

Киевской – 99,

Харьковской – 76,

Черниговской – 54,

Николаевской – 40,

Луганской – 36,

Херсонской – 36,

Запорожской – 22,

Киеве – 16,

Сумской – 16,

Житомирской – 15.

Преступления РФ против украинских детей

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Прокуроры приводят несколько примеров зафиксированных убийств детей. Так, на территории села Гавронщина Бучанского района Киевской области обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль . Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

Также при проработке территории села Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями , полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда

8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в городе Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка .

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11 апреля – очередной обстрел оккупантами города Харькова . Погиб 13-летний мальчик.



Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.

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