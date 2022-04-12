С начала войны России против Украины погибли 186 детей – омбудсмен

В результате войны России против Украины подтвердили гибель уже 186 детей. Однако количество смертей может быть значительно больше, поскольку в украинских городах оккупационные войска до сих пор ведут активные боевые действия.
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
Она уточнила, что такое количество установлено по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения. Кроме того, пострадало еще как минимум 344 ребенка.
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"Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", – добавила Денисова.
По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в таких регионах:
- Донецкой области – 113,
- Киевской – 99,
- Харьковской – 76,
- Черниговской – 54,
- Николаевской – 40,
- Луганской – 36,
- Херсонской – 36,
- Запорожской – 22,
- Киеве – 16,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15.
Преступления РФ против украинских детей
Прокуроры приводят несколько примеров зафиксированных убийств детей. Так, на территории села Гавронщина Бучанского района Киевской области обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль . Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.
Также при проработке территории села Гавриловка Бучанского района Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями , полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда
8 апреля в результате обстрела российскими войсками жилого дома в городе Мариуполь погибла полуторагодовалая девочка .
11 апреля – очередной обстрел оккупантами города Харькова
. Погиб 13-летний мальчик.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью.
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