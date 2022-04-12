З початку війни Росії проти України загинули 186 дітей – омбудсмен

Фактичну кількість загиблих встановити поки неможливо, бо окупанти ведуть активні бойові дії

Росіяни вбили вже 186 дітей в Україні. Фото: Reuters. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок війни Росії проти України підтвердили загибель вже 186 дітей. Однак кількість смертей може бути значно більшою, оскільки в українських містах окупаційні війська досі ведуть активні бойові дії.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

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Вона уточнила, що таку кількість встановлено за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження. Крім того, постраждало ще щонайменше 344 дитини.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – додала Денісова.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у таких регіонах:

Донецькій області – 113,

Київській – 99,

Харківській – 76,

Чернігівській – 54,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Херсонській – 36,

Запорізькій – 22,

Києві – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

Злочини РФ проти українських дітей

Прокурори наводять кілька прикладів зафіксованих убивств дітей. Так, на території села Гавронщина Бучанського району Київської області, виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

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Також під час опрацювання території села Гаврилівка Бучанського району Київської області виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряду.

8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в місті Маріуполь загинула півторарічна дівчинка.

11 квітня – черговий обстріл окупантами міста Харкова. Загинув 13-річний хлопчик.



Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

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