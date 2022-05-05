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Шария скоро будут судить в Украине – Вениславский объяснил процедуру

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 мая, 14:26
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Сейчас готовится экстрадиция
Шарий будет отвечать перед судом в Украине
Шарий будет отвечать перед судом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в госизмене, 4 мая задержали в Испании. Это событие прокомментировал юрист и народный депутат от СН Федор Вениславский. Он рассказал о том, какой будет процедура наказания госпредателя, в эфире общенационального марафона телеведущей Елене Цинтиле на YouTube-канали "Украина 24".

"Шария задержали в рамках международной правовой помощи за совершение ряда тяжких уголовных преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас начнется процедура его экстрадиции в Украину, где он предстанет перед украинским судом и понесет ответственность по украинским законам", – отметил нардеп.

Нардеп добавил, что нужно понимать, что все европейские страны следят за процедурой, а адвокаты Шария будут обжаловать действия прокуроров. Исходя из этого, по мнению Вениславского, надеяться, что Шарий завтра окажется в Украине, не стоит. Впрочем, его однозначно ждет наказание – сомневаться не приходится.

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"То, что его отправят в Украину, у меня сомнений тоже нет", – сказал он.

Федор Вениславский подчеркнул, что украинцы часто интересуются, чем закончатся расследования Украины с участием наших международных партнеров по зверствам под Киевом.

Нардеп подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все военные преступники, где бы они ни скрывались.

"Военные преступления не имеют срока давности, и это следует постоянно подчеркивать. Всех виновных арестуют и передадут украинским или международным судам", – отметил Вениславский.

Задержание Шария

  • Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого задержали в Испании, часто критиковал украинскую власть, а также проявлял свою любовь к России. Кроме того, он поддерживал президента РФ Владимира Путина.
  • Шарий предстанет сегодня перед Национальным высшим судом в сопровождении адвоката Карлоса Бойе, который защищает известного испанского политика Карлеса Пучдемона. Его дело рассмотрит глава Центрального учебного суда №2 Хосе Луис Калама
  • В феврале 2021 года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.
  • В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.
  • В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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