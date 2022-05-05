Шарія скоро судитимуть в Україні – Веніславський пояснив процедуру

Зараз готується екстрадиція

Шарій відповідатиме перед судом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в держзраді, 4 травня затримали в Іспанії. Цю подію прокоментував юрист та народний депутат від СН Федір Веніславський. Він розповів про те, якою буде процедура покарання держзрадника, в ефірі загальнонаціонального марафону телеведучій Олені Цинтилі на YouTube-каналі "Україна 24".

"Шарія затримали в рамках міжнародної правової допомоги за вчинення ним низки важких кримінальних злочинів на території України. Відповідно, зараз розпочнеться процедура його екстрадиції до України, де він постане перед українським судом та понесе відповідальність за українськими законами", – зазначив нардеп.

Нардеп додав, потрібно розуміти, що всі європейські країни стежать за процедурою, а адвокати Шарія оскаржуватимуть дії прокурорів. Виходячи з цього, на думку Веніславського, сподіватись, що Шарій вже завтра опиниться в Україні, не варто. Втім, на нього однозначно чекає покарання – сумніватись не доводиться.

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"Те, що його відправлять до України, в мене сумнівів також немає", – сказав він.

Федір Веніславський наголосив, що українці часто цікавляться, чим закінчаться розслідування України за участю наших міжнародних партнерів щодо звірств під Києвом.

Нардеп підкреслив, що до відповідальності будуть притягнуті всі воєнні злочинці, де б вони не ховались.

"Воєнні злочини не мають строку давності, і на цьому слід постійно наголошувати. Всіх винних заарештують і передадуть українським чи міжнародним судам", – зазначив Веніславський.

Затримання Шарія