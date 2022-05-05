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Шарія скоро судитимуть в Україні – Веніславський пояснив процедуру

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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5 травня, 14:26
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Зараз готується екстрадиція
Шарій відповідатиме перед судом в Україні
Шарій відповідатиме перед судом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в держзраді, 4 травня затримали в Іспанії. Цю подію прокоментував юрист та народний депутат від СН Федір Веніславський. Він розповів про те, якою буде процедура покарання держзрадника, в ефірі загальнонаціонального марафону телеведучій Олені Цинтилі на YouTube-каналі "Україна 24".

"Шарія затримали в рамках міжнародної правової допомоги за вчинення ним низки важких кримінальних злочинів на території України. Відповідно, зараз розпочнеться процедура його екстрадиції до України, де він постане перед українським судом та понесе відповідальність за українськими законами", – зазначив нардеп.

Нардеп додав, потрібно розуміти, що всі європейські країни стежать за процедурою, а адвокати Шарія оскаржуватимуть дії прокурорів. Виходячи з цього, на думку Веніславського, сподіватись, що Шарій вже завтра опиниться в Україні, не варто. Втім, на нього однозначно чекає покарання – сумніватись не доводиться.

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"Те, що його відправлять до України, в мене сумнівів також немає", – сказав він.

Федір Веніславський наголосив, що українці часто цікавляться, чим закінчаться розслідування України за участю наших міжнародних партнерів щодо звірств під Києвом.

Нардеп підкреслив, що до відповідальності будуть притягнуті всі воєнні злочинці, де б вони не ховались.

"Воєнні злочини не мають строку давності, і на цьому слід постійно наголошувати. Всіх винних заарештують і передадуть українським чи міжнародним судам", – зазначив Веніславський.

Затримання Шарія

  • Проросійський блогер Анатолій Шарій, якого затримали в Іспанії, часто критикував українську владу, а також виявляв свою любов до Росії Крім того, він підтримував президента РФ Володимира Путіна.
  • Шарій постане сьогодні перед Національним вищим судом у супроводі адвоката Карлоса Бойє, котрий захищає відомого іспанського політика Карлеса Пучдемона. Його справу розгляне голова Центрального навчального суду №2 Хосе Луїс Калама.
  • У лютому 2021 року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.
  • У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
  • У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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