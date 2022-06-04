Украина и РФ обменялись телами погибших: что известно

Операция по обмену проводилась с участием украинских силовых структур

Украина и РФ обменялись телами погибших военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Россия на линии фронта в Запорожской области 2 июня произвели обмен телами погибших военных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных бойцов ВСУ

Российские оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за "военнопленных". Отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которые теперь показывают в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные.

О массовом захвате мирных жителей стало известно также от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего, который сообщил о нахождении в СИЗО Курска более 40 наших гражданских пленных.