Україна і РФ обмінялися тілами загиблих: що відомо

Операція з обміну проводилася за участі українських силових структур

Україна та РФ обмінялися тілами загиблих військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Росія на лінії фронту в Запорізькій області 2 червня провели обмін тілами загиблих військових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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В результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160".

Операція проводилась Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Окупанти викрадають мирних українців і видають їх за полонених бійців ЗСУ

Російські окупанти викрадають українських цивільних чоловіків, щоб потім видавати їх за "військовополонених". Відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер показують у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України.

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Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відеороликах в YouTube та на телеканалах. Одного з чоловіків на відео впізнали його рідні.

Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених.