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Уже более 34 тысяч. ВСУ энергично громят оккупантов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 июня, 09:26
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За сутки в Украине погибли 300 российских захватчиков
Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные за время вторжения в Украину потеряли уже более 34 тысяч человек личного состава, а также много военной техники. Лишь за последние сутки РФ лишилась 19 танков и 3 артиллерийских систем. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии со дня полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1496 (+19) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) единиц,
  • артиллерийских систем – 752 (+3) единицы,
  • РСЗО – 239 (+1) единиц,
  • средств ПВО – 98 (+0) единиц,
  • самолетов – 216 (+0) единиц,
  • вертолетов – 181 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
  • крылатых ракет – 137 (+7),
  • кораблей/катеров – 14 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10) единиц,
  • специальной техники – 59 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

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Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 21 июня
1
Личный состав 34100
Личный состав
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3606
ББМ
4
Артиллерия 752
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 239
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 611
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2537
Транспорт
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