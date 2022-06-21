Уже более 34 тысяч. ВСУ энергично громят оккупантов

За сутки в Украине погибли 300 российских захватчиков

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные за время вторжения в Украину потеряли уже более 34 тысяч человек личного состава, а также много военной техники. Лишь за последние сутки РФ лишилась 19 танков и 3 артиллерийских систем. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии со дня полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1496 (+19) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 752 (+3) единицы,

РСЗО – 239 (+1) единиц,

средств ПВО – 98 (+0) единиц,

самолетов – 216 (+0) единиц,

вертолетов – 181 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),

крылатых ракет – 137 (+7),

кораблей/катеров – 14 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10) единиц,

специальной техники – 59 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

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Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.