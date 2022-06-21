Вже понад 34 тисячі. ЗСУ енергійно громлять окупантів

За добу в Україні загинуло 300 російських загарбників

Українські захисники знищують російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові за час вторгнення до України втратили вже понад 34 тисячі осіб особового складу, а також багато воєнної техніки. Лише за останню добу РФ втратила 19 танків та 3 артилерійські системи. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії від дня повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.06 орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+19) одиниць,

бойових броньованих машин – 3606 (+18) одиниць,

артилерійських систем – 752 (+3) одиниці,

РСЗВ – 239 (+1) одиниць,

засобів ППО – 98 (+0) одиниць,

літаків – 216 (+0) одиниць,

вертольотів – 181 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет – 137 (+7),

кораблів/катерів – 14 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) одиниць,

спеціальної техніки – 59 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення цього надав полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".

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Крім того, Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила вже майже 49 тисяч осіб особового складу. Серед них понад 37,5 тис. військових збройних сил РФ, майже 9,5 тис. найманців російських ПВК та майже 1800 військових із Росгвардії. Про це повідомив колишній голова МВС України Арсен Аваков у Telegram.