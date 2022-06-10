В Донецке раздался мощный взрыв возле офиса Пушилина – Андрющенко

В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.
"Совпадение?"
"Подробностей пока нет, но…. Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", – сказал он.
По словам Андрющенко, стоит вспомнить, как "закончили Паши Губаревы, Захарченки и Гиви с Моторолами". Также он призвал коллаборантов сдаваться, пока не поздно.
"Хотя бы останетесь в живых", – отметил советник.
Новость дополняется...
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"