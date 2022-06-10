У Донецьку пролунав потужний вибух біля офісу Пушиліна – Андрющенко

У Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна.
Про це в Telegram повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.
"Збіг?"
"Подробиць поки що немає, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів із місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", – сказав він.
За словами Андрющенка, варто згадати, як "закінчили Паші Губарєви, Захарченки та Гіві з Моторолами". Також він закликав колаборантів здаватися, доки не пізно.
"Хоч би залишитеся в живих", – зазначив радник.
Раніше "Сьогодні" писало про те, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, ймовірно, був поранений в окупованому Лимані Донецької області. Водночас відео, які публікуються з ним, ймовірно, старі.
Своєю чергою радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час удару української армії в Лимані ліквідували "когось із верхівки РФ". Ця людина супроводжувала ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"