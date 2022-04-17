В Харьковской области людей призвали эвакуироваться на Изюмском направлении

Как рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, учитывая провокации, которые совершали оккупанты в Краматорске, нужно работать на опережение

Жителей Харьковской области попросили эвакуироваться. Фото: коллаж "Сегодня"

На Изюмском направлении Харьковской области жителей населенных пунктов просят эвакуироваться в целях безопасности.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Реклама

По его словам, учитывая провокации, которые совершали оккупанты в Краматорске, нужно работать на опережение. Такое же сообщение было и по лозовскому вокзалу.

"Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушиваться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться", – сказал Синегубов.

Он отметил, что власти неоднократно инициировали открытие "зеленых коридоров" из Изюма и рядом населенных пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали.

По поводу Харькова Синегубов сказал, что на сегодняшний день нет оснований проводить эвакуацию в городе.

Реклама

ВСУ сбили два самолета оккупантов, которые атаковали Харьковскую область

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

"Сегодня (13 апреля. – Ред.) мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", – написал он.