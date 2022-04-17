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На Харківщині людей закликали евакуюватися на Ізюмському напрямку

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 04:55
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Як розповів голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, з огляду на провокації, які чинили окупанти у Краматорську, потрібно працювати на випередження
Жителів Харківської області попросили евакуюватись. Фото: колаж "Сьогодні"
Жителів Харківської області попросили евакуюватись. Фото: колаж "Сьогодні"

На Ізюмському напрямку Харківської області мешканців населених пунктів просять евакуюватися з метою безпеки.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, з огляду на провокації, які чинили окупанти у Краматорську, потрібно працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу.

"Ми вживаємо заходів безпеки, змінюємо маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч осіб. Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуюватися", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що влада неодноразово ініціювала відкриття "зелених коридорів" з Ізюма та низку населених пунктів, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.

Щодо Харкова, Синєгубов сказав, що на сьогодні немає підстав проводити евакуацію в місті.

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ЗСУ збили два літаки окупантів, які атакували Харківщину

Мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"Сьогодні (13 квітня. – Ред.) мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", – написав він.

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