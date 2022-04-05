В Кремле поняли, что Украина не будет выполнять ультиматумы – Зеленский

Самым главным вопросом на переговорах стали гарантии безопасности

Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет выполнять ультиматумы Кремля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам.

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Президент напомнил, что сначала российские войска пришли в Украину с уверенностью победы за три дня и оккупации.

"И с ультиматумом, состоявшим из шести пунктов. Из всех этих пунктов мы поняли, и они поняли, что никто выполнять ультиматумы не будет. Есть вопросы, которые обсуждались с ними на встречах. Самый главный вопрос – гарантии безопасности", – отметил Зеленский.

Украинцы не согласятся отдать ни один город

Зеленский ранее заявлял, что Украина не может выполнить ультиматум России.

"Украина не может выполнить ультиматум России. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, – мы не можем этого сделать. Сам народ защищает наше государство", – сказал президент.

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