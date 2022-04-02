Зеленский и Путин с высокой долей вероятности встретятся в Турции – Арахамия

В Турции подтвердили, что готовы организовать встречу

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин с высокой долей вероятности встретятся в Турции.

Об этом заявил на телемарафоне на украинском телевидении руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

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Встреча президентов

"Неизвестны ни дата, ни место, но мы считаем, что местом – с высокой долей вероятности – будет Стамбул или Анкара", – заявил он.

Арахамия также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что страна готова организовать встречу президентов Украины и РФ "в ближайшее время".

Ответ России

Кроме этого, по его словам, российская сторона сказала, что проекты соглашений, которые обсуждались в Стамбуле, готовы для обсуждения Зеленским и Путиным. Так, Арахамия отметил, что РФ дала ответ по всем позициям – они принимают украинскую позицию, кроме вопроса Крыма.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как сообщил Давид Арахамия, заявил, что в устном виде было услышано, что "российская сторона не возражает против таких позиций", однако нет письменного официального подтверждения.

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"У нас задача – подготовить финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которых мы касались, и готовить будущую встречу президентов", – отметил он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на переговорах с Россией Украина хочет получить конкретику. По его словам, наша страна на сегодняшний день выступает инициатором пересмотра правил контуров безопасности и с инициативой изменить подход к тому, как нужно урегулировать подобные конфликты.

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