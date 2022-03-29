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Верещук не верит, что Россия даст открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 марта, 19:40
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Министр объяснила, каковы перспективы после переговоров в Турции
По словам Верещук, процесс эвакуации идет очень сложно / Коллаж "Сегодня"
По словам Верещук, процесс эвакуации идет очень сложно / Коллаж "Сегодня"

29 марта очень тяжело проходила эвакуация из заблокированных армией России украинских городов. В первую очередь из Мариуполя и Чернигова.

Об этом рассказала в эфире канала Украина 24 вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Веры нет

"Мы требуем, и наша делегация на переговорах имела директиву от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться открытия гуманитарных коридоров к большим городам. Например, Чернигов, Мариуполь и Харьков со стороны Изюма. Не говорю уже о Киеве и Киевской области. Да, есть шанс, что мы такие гуманитарные коридоры откроем. Однако веры России нет. То, что они якобы отводят войска, будем реалистами..." – заявила Верещук.

Министр отметила, что продолжается вывоз граждан Украины на территорию России обманным путем. Однако украинцы прекрасно знают, кто их бомбил, поэтому не видят в россиянах миротворцев и при первой же возможности стараются выбраться в третью страну.

"В Мариуполе хорошо знают, кто сбрасывал бомбы на головы детей, женщин и людей пожилого возраста. Кто бомбил роддома, драмтеатры, кто убивает их семьи. И они будут отвечать за нарушение Женевской конвенции, за нарушение гуманитарного международного права. Однако теперь есть вопрос, какой суд должен их привлечь к ответственности", – резюмировала Верещук.

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Итоги эвакуации за 29 марта

"Очень тяжело на фоне переговоров происходила эвакуация. Россия всегда осложняет процесс. Автобусы стоят, много часов ожиданий, много нервов, звонков. И на сегодня мы открыли несколько гуманитарных коридоров – Энергодар, Мелитополь и Запорожье-Бердянск. Посмотрим в конце дня, какие будут результаты. Однако сразу скажу – очень все тяжело идет", – сказала министр.

Напомним, что 28 марта украинские власти решили не проводить эвакуацию. Была получена информация о том, что российские оккупанты готовят провокации, поэтому эвакуация может быть опасна для мирных жителей.

27 марта в Украине согласовали всего два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей, хотя жители Чернигова, Мариуполя и Харькова продолжают находиться без света, тепла и продуктов в условиях почти круглосуточной бомбардировки.

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