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Верещук не вірить, що Росія дасть відкрити гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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29 березня, 19:40
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Міністр пояснила, які перспективи після переговорів у Туреччині
За словами Верещук, процес евакуації проходить дуже складно / Колаж "Сьогодні"
За словами Верещук, процес евакуації проходить дуже складно / Колаж "Сьогодні"

29 березня дуже тяжко проходила евакуація із заблокованих армією Росії українських міст. Насамперед з Маріуполя та Чернігова.

Про це розповіла в ефірі каналу Україна 24 віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Віри немає

"Ми вимагаємо, і наша делегація на переговорах мала директиву від президента України Володимира Зеленського, щоб домогтися відкриття гуманітарних коридорів до великих міст. Наприклад, Чернігів, Маріуполь та Харків з боку Ізюма. Не говорю вже про Київ та Київську область. Так, є шанс, що ми такі гуманітарні коридори відкриємо. Проте віри Росії немає. Те, що вони нібито відводять війська, будемо реалістами..." – заявила Верещук.

Міністр зазначила, що продовжується вивезення громадян України на територію Росії обманним шляхом. Проте українці чудово знають, хто їх бомбив, тому не бачать у росіянах миротворців і за першої ж нагоди намагаються вибратися до третьої країни.

"У Маріуполі добре знають, хто скидав бомби на голови дітей, жінок та людей похилого віку. Хто бомбив пологові будинки, драмтеатри, хто вбиває їхні сім'ї. І вони відповідатимуть за порушення Женевської конвенції, за порушення гуманітарного міжнародного права. Проте тепер є питання, який суд має їх притягнути до відповідальності", – резюмувала Верещук.

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Підсумки евакуації за 29 березня

"Дуже тяжко на тлі переговорів відбувалася евакуація. Росія завжди ускладнює процес. Автобуси стоять, багато годин очікувань, багато нервів, дзвінків. І на сьогодні ми відкрили кілька гуманітарних коридорів – Енергодар, Мелітополь та Запоріжжя-Бердянськ. Подивимося наприкінці дня, які будуть результати. Проте одразу скажу – дуже все тяжко йде", – сказала міністр.

Нагадаємо, що 28 березня українська влада вирішила не проводити евакуацію. Було отримано інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечною для мирних жителів.

27 березня в Україні погодили всього два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей, хоча мешканці Чернігова, Маріуполя та Харкова продовжують перебувати без світла, тепла та продуктів в умовах майже цілодобового бомбардування.

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