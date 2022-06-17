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Выводы Еврокомиссии по кандидатсву Украины в ЕС и возобновление рейсов поездов — эти и другие события 17 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 июня, 06:00
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Еврокомиссия предоставит выводы относительно кандидатства Украины на вступление в ЕС, а "Укрзализныця" возобновит некоторые рейсы поездов
Важные события 17 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 17 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 17 июня, Европейская комиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, сегодня "Укрзализныця" восстанавливает поезда из Киева в Васильков.

Еврокомиссия предоставит выводы относительно кандидатства Украины на вступление в ЕС

17 июня Европейская комиссия должна предоставить выводы по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов по вступлению в ЕС.

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Среди стран, наиболее скептически настроенных по кандидатскому статусу, собеседники издания "РБК-Украина" называли Германию, Нидерланды и Данию. В то же время два последних государства будут в значительной степени ориентироваться на позицию официального Берлина. Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве 16 июня заявил, что его страна поддержит кандидатство для Украины.

Также собеседники издания говорят, что ни одна страна-скептик не хотела оказаться единственной, кто заблокирует положительное решение по кандидатству Украины. То есть, если все страны-члены ЕС, кроме одной, поддержат решение о кандидатском статусе для Украины, то страна, что осталась, к нему, вероятно, присоединится.

Ряд европейских стран также предлагает внести в решение Еврокомиссии пункт о том, что дальнейшая евроинтеграция Украины, в частности, начало формальных переговоров о вступлении в ЕС, уже будет сопровождаться рядом условий, которые будет выполнять Киев. В частности, это будет касаться борьбы с коррупцией.

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Такая дорожная карта, возможно, как отметил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга 16 июня в Киеве, будет выполнена отдельным документом.

УЗ восстанавливает поезда из Киева в Васильков.

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня возобновляет ежедневное курсирование пригородных поездов между Киевом и городом-сателлитом Васильковом

Ранее движение поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости с железной дорогой. Остановки предусмотрены на станциях Черкес, Васильков-1, Глеваха, Боярка, Тарасовка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.

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Между станциями Васильков-2 и Киев-Пассажирский будут курсировать следующие рейсы:

  • №6040 будет отправляться в 06:10, прибывать в 07:14;
  • №6044 будет отправляться в 08:56, прибывать в 09:59;
  • №6048 будет отправляться в 11:47, прибывать в 12:51;
  • №6052 будет отправляться в 16:22, прибывать в 17:26;
  • №6056 будет отправляться в 18:55, прибывать в 19:58.

Из Киева в Васильков будут курсировать следующие рейсы:

  • №6039 будет отправляться в 07:31, прибывать в 08:35;
  • №6043 будет отправляться в 10:13, прибывать в 11:16;
  • №6047 будет отправляться в 15:09, прибывать в 16:12;
  • №6051 будет отправляться в 17:38, прибывать в 18:41;
  • №6057 будет отправляться в 20:11, прибывать в 21:13.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 17 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 17 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

В харьковском метро проведут курсы безопасности во время боевых действий

На четырех станциях харьковского метрополитена проведут занятия по безопасности в условиях боевых действий. Курсы организовал Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации вместе со спасателями региона.

"На курсах слушатели узнают, как правильно вести себя во время артобстрелов, как различить "выходы" и "прилеты" и что делать в таких ситуациях. Также будем говорить о том, как правильно передавать информацию правоохранителям об обстреле или перемещении вражеской техники, как оказать первую медицинскую помощь", — сообщил директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

График занятий: 10:00 — ст. "Имени А. С. Масельского"; 11.30 — ст. "Завод имени Малышева"; 13.00 — ст. "Университет"; 14.30 — ст. "Киевская".

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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