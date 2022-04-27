Зеленский херсонцам: Чем сильнее будет сопротивление, тем быстрее наступит победа

Глава государства поблагодарил украинцев за их смелость и силу духа

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям на временно оккупированных территориях со словами поддержки. Он акцентировал, что их сопротивление сейчас очень важно.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении.

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"Хочу сегодня особо поддержать украинцев на юге нашего государства. В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают бить захватчиков по всей территории, где продолжаются боевые действия.

"Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, которые делают все, чтобы Россия проиграла", – подытожил он.

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Ситуация в Херсоне