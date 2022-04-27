Зеленский херсонцам: Чем сильнее будет сопротивление, тем быстрее наступит победа

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям на временно оккупированных территориях со словами поддержки. Он акцентировал, что их сопротивление сейчас очень важно.
Об этом глава государства сказал в новом видеообращении.
"Хочу сегодня особо поддержать украинцев на юге нашего государства. В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю", – сказал он.
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Также Зеленский отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают бить захватчиков по всей территории, где продолжаются боевые действия.
"Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой защитнице, которые делают все, чтобы Россия проиграла", – подытожил он.
Ситуация в Херсоне
- В Херсоне мирных протестующих против российской оккупации разогнали слезоточивым газом. В результате разгона серьезно пострадали четыре человека.
- Спецслужбы Российской Федерации устраивают постановочные сюжеты для местных СМИ. Они насильно вывозят иностранцев из Херсона в Крым для пиара.
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты во временно захваченном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". Россияне все больше проникают во властные структуры и захватывают контроль над сферами жизнедеятельности херсонцев.
- Разведка Великобритании заявляет, что Российская Федерация планирует организовать в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию.
- В селе Правдино Херсонской области российские оккупанты расстреляли 7 человек. Затем, чтобы скрыть преступление, дом с телами погибших взорвали.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"