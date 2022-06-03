Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине смертельное оружие против оккупантов HIMARS

Президент Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили на разных уровнях, в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS.
Об этом глава государства рассказал во время видеообращения.
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Президент Украины уверен, что это оружие действительно поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю. Зеленский поблагодарил Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.
"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", — сказал Зеленский.
Кратко о HIMARS
HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.
HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.
Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.
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