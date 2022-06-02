Посол США разрешила использовать HIMARS на усмотрение ВСУ – цитаты лидеров за 2 июня

Политики ЕС заверяли, что их моральная обязанность принять в свою семью Украину

Дипломаты и политики продолжают демонстрировать поддержку Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На 99-й день героического противостояния Украины российскому агрессору мы продолжали получать сообщения о поставках нового вооружения и о поддержке нашего стремления в ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты мировых политиков, сказанные 2 июня.

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Куда можно стрелять

Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая 2 июня передала верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила, что ВСУ самостоятельно могут определить, куда стрелять из систем залпового огня HIMARS, которые Вашингтон передает нашей стране в рамках нового пакета военной помощи.

Церемония передачи верительных грамот

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"Как вчера объявил президент Байден, был подписан пакет безопасности на $700 млн. Он включает системы HIMARS, которые являются дальнобойными артиллерийскими системами. Это поможет украинским силам наносить более точные удары на большем расстоянии. На какое расстояние, будут определять сами украинские силы", – заверила посол Бринк.

Швеция, которая очень хочет в НАТО, но которую не пускает Турция, решила увеличить свое участие в борьбе с Путиным.

"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый вклад в нужды ВСУ. Общая стоимость пакета – более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", – заметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Подготовка ЕС к нашему вступлению

В лице премьер-министра Люксембурга Украина получила еще одного помощника по вступлению в ЕС.

"Украина подала заявку на вступление в ЕС. Люксембург не будет возражать против положительного заключения Еврокомиссии – наоборот. Если вывод ЕК будет с определенными условиями – мы готовы помочь выполнить эти условия", – сказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Германия в лице министра иностранных дел от партии "Зеленых" Анналены Бербок тоже не против.

"Это исторический момент. Мы не можем закрыть двери перед Украиной", – считает на сегодня одна из самых популярных политиков ФРГ, чей рейтинг обошел показатели канцлера Олафа Шольца.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен остается верным нашим союзником.

"Украинцы борются так мужественно, потому что точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, принадлежащего к общему демократическому сообществу. Они желают присоединиться к ЕС. Мы слышали это снова и снова. Я считаю, что это не только наш стратегический интерес, а наша моральная обязанность – сделать их членом в ЕС возможность проложить им путь в наш Союз", – сказала высокий политик.

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