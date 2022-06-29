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Зеленский встретился с президентом Индонезии: о чем договорились

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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29 июня, 18:57
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На встрече Зеленский также предложил президенту Индонезии присоединиться к восстановлению нашей страны
В Украину прибыл с визитом президент Индонезии
В Украину прибыл с визитом президент Индонезии / Фото: Коллаж: Сегодня

Для социального развития и для связей между людьми Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с индонезийским лидером Джоко Видодо, передает Telegram-канал главы государства.

По словам Зеленского, наша страна очень высоко ценит поддержку Индонезии и президента Джоко Видодо в это время войны за свободу и независимость нашего государства.

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"В ходе переговоров обсудили снятие российской блокады с украинских морских портов и возобновление экспорта аграрной продукции, а также перспективы послевоенного восстановления Украины. Договорились начать безвизовый режим между нашими странами. Благодарю за первый в истории дипломатических отношений визит президента Индонезии в Украину. И первый визит лидера азиатского государства в Киев с начала полномасштабной русской войны", – заявил президент Украины.

Также Зеленский обсудил с Видодо возможное участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии.

Онлайн-встреча Зеленского с индонезийцами

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с индонезийцами. Он заявил, что чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Глава государства отметил: если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против Украины, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями.

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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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