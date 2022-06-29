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Зеленский рассказал, что Украина ждет от стран НАТО

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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29 июня, 14:24
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Президент призвал страны – члены Альянса помочь Украине закончить войну с Россией
Зеленский обратился к странам НАТО
Зеленский обратился к странам НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина так же, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам НАТО, передает официальный Telegram-канал главы государства.

"Саммит НАТО в Мадриде. Цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте и в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также и НАТО в этом заинтересовано", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что все должны совместными усилиями помочь Украине закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать по-настоящему сильный ответ на действия России.

Саммит НАТО, чего ожидать

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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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