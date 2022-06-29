Зеленский рассказал, что Украина ждет от стран НАТО

Украина так же, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам НАТО, передает официальный Telegram-канал главы государства.
"Саммит НАТО в Мадриде. Цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте и в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также и НАТО в этом заинтересовано", – рассказал президент.
Зеленский отметил, что все должны совместными усилиями помочь Украине закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать по-настоящему сильный ответ на действия России.
Саммит НАТО, чего ожидать
- На саммите Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.
- На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
- Чуть ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби заявил, что есть три главных цели, которые необходимо достичь на саммитах G7 и НАТО в конце июня.