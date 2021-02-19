Труба, санкції і чого чекати далі – головні питання про нові рішення РНБО

Ми з'ясували, що за приватна компанія користується українською трубою, що чекає Оксану Марченко під санкціями і чому напружився Порошенко

РНБО ввів санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і Наталії Лавренюк. Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції були введені ще раніше. Також під санкції потрапили ще 5 осіб і 19 юросіб.

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Імена тих, хто потрапив під санкції, назвав секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, що відбувся після завершення засідання. Частина рішень РНБО засекречена. Зокрема, ті, що стосуються Донбасу. Інші озвучені – і викликають низку питань. Відповідаємо на основні.

Що чекає Медведчука, Марченко і Лавренюк під санкціями

Їх чекає заморожування рахунків, а також припинення роботи їхнього бізнесу. Про це говорить політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко:

"Що очікує, ми бачимо на прикладі Тараса Козака. Це, насамперед блокування рахунків, заборона, по суті, бізнес діяльності структур, які потрапили під санкції, і це суттєвий удар не тільки по медіа-імперії Віктора Медведчука, а також по його бізнес-імперії. Ситуація дуже серйозна", – сказав він.



Яку трубу захопили російські компанії

В повідомленні про засідання РНБО на сайті президента сказано: "Кабінету міністрів доручено вжити необхідних заходів для збереження й експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальної довжини 1433 км, які проходять через територію України (...) За більш ніж п'ять років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави (...) Внаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України".

Тобто, хтось привласнив собі частину труби – нафтопродуктопроводу, що проходить через територію України і користувався нею на свій розсуд. Хто цей молодець?

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Йдеться однозначно про компанію "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує частина магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У лютому НАБУ почало розслідування стосовно ситуації з нафтопродуктопроводами, за якими ця компанія з 2015 року перекачувала дизельне пальне з Росії в Україну.

Ліга повідомила з посиланням на джерела в правоохоронних органах:

"Справа стосується схеми привласнення частини нафтопродуктопроводу посадовими особами ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та керівниками компаній, правонаступником якого є цей ТОВ, спільно з держслужбовцями України та особами з Російської Федерації. Кінцевий бенефіціар схеми – Віктор Медведчук".

Справа там заплутана. Після розвалу СРСР (в 1992 році) зазначений нафтопродуктопровід мав дістатися Україні, як і інша загальносоюзна власність, яка перебуває на її території. Але якимось дивним чином трубою продовжували керувати російські компанії.

У 2011 – 2015 рр. українські суди різних інстанцій підтвердили право власності України на "суперечливі" нафтопродуктопроводи. Але потім – 21 квітня 2015 року – суддя Господарського суду Рівненської області Ярослава Гудзенко за одне засідання скасувала ці рішення за заявою "ПрикарпатЗахідтранс" про перегляд "за нововиявленими обставинами". Як наслідок, приватна компанія продовжила керувати "трубою", а держава дивилась на це крізь пальці.

Чому напружився Порошенко

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Напередодні засідання РНБО експрезидент Петро Порошенко заявив, що викупив телеканал "Прямий" у колишнього депутата від Партії регіонів, який обіймав пост глави КМДА під час розстрілів на Майдані Володимира Макеєнка. Експрезидент фактично заявляв, що не дозволить зупинити мовлення каналу "Прямий".

Але канал навряд чи збиралися закривати. Інша справа, що у РНБО могло бути питання до Порошенка – як вийшло, що під час його президентства державна труба качала дизель з Росії в інтересах приватної компанії?

Низка представників влади часів Порошенка пояснювала це тим, що у Порошенка і Медведчука був спільний бізнес. Зокрема, Роман Безсмертний, який в 2015 – 2016 рр. був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України, навіть пов'язав це зі скоординованою політикою Порошенка і Медведчука в інформпросторі:

"У них спільний бізнес. Глибше дивіться. Одні телеканали дивиться правий берег України, інші – лівий. Це не політтехнологія, а старт до запуску конфлікту і розпалювання ворожнечі. Це протиставлення однієї частини народу іншій".

А в чому винні дружини Медведчука і Козака

За даними "Дзеркала тижня", Оксана Марченко і Наталя Лавренюк є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області.

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"Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк – 25%. Зазначений завод забезпечує нафтопродуктами "ДНР" і "ЛНР". При цьому санкції проти Лавренюк могли ввести також як проти іноземної особи, адже у неї є паспорт РФ", – пише видання з посиланням на власні джерела в РНБО.

Росія не втрутиться. У неї – Північний потік-2

Санкції проти Медведчука можуть обурити владу Росії, яка бачать в лідері партії ОПЗЖ свого політичного партнера. У 2019 особисто президент РФ Володимир Путін застерігав Україну від спроб тиску на політпроєкт "Опозиційна платформа – За життя".

У вересні 2019 року Путін під час Східного економічного форуму заявив:

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде ... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок ... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють в межах Конституції України, в межах чинного закону".

Також Путін заявив, що партія "Опозиційна платформа – За життя", політраду якої очолює Віктор Медведчук, "парламентською опозицією, що має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів, голосуванням".

Зазвичай слідом за такими попередженнями з боку Росії починаються різкі дії.

"Не забудуть і прилетить у відповідь", – прогнозує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Але попереднє рішення РНБО про закриття телеканалів викликало лише несхвальну критику з боку Кремля. Так, представник МЗС РФ Марія Захарова назвала рішення "кричущим прикладом цензури, недобросовісної конкуренції".

Джерело "Сьогодні" в Офісі президента відзначає:

"У Росії зараз зв'язані руки. Вона не може втручатися, оскільки її завдання – добудувати Північний потік-2. Будь-який тиск на Україну призведе до посилення санкцій. Тому є запас часу".

Раніше повідомлялося, що Служба зовнішньої розвідки України прогнозує, що Росія спробує завершити будівництво Північного потоку до 12 червня поточного року. Раніше, "Сьогодні" зібрав подробиці про порядок денний засідання РНБО 19 лютого. Зокрема, було встановлено, що частина засідання буде засекречена. Також ми опублікували думки низки експертів і політиків стосовно основних тем, які мав підняти Радбез. Також ми проаналізували головні рішення РНБО: Хто саме потрапив під санкції, Донбас та енергетична безпека.

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