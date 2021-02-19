Труба, санкции и чего ждать дальше – главные вопросы о новых решениях СНБО

Мы выяснили, что за частная компания пользуется украинской трубой, что ждет Оксану Марченко под санкциями и почему напрягся Порошенко

СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. Лавренюк – гражданская жена Тараса Козака, против которого санкции были введены еще раньше. Также под санкции попали еще 5 человек и 19 юрлиц.

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Имена людей, попавших под санкции, назвал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, состоявшемся по окончании заседания. Часть решений СНБО засекречены. В частности, те, что касаются Донбасса. Другие озвучены – и вызывают ряд вопросов. Отвечаем на основные.

Что ждет Медведчука, Марченко и Лавренюк под санкциями

Их ожидает заморозка счетов, а также прекращение работы их бизнеса. Об этом говорит политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

"Что ожидает, мы видим на примере Тараса Козака. Это, в первую очередь блокировки счетов, запрет, по сути, бизнес деятельности структур, которые попали под санкции, и это существенный удар не только по медиа-империи Виктора Медведчука, но и по его бизнес-империи. Ситуация очень серьезная", — сказал он.



Какую трубу захватили российские компании

В сообщении о заседании СНБО на сайте президента сказано: "Кабинету министров поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей длинной 1433 км, которые проходят через территорию Украины (…) За более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства (…) Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но афилированных с двумя гражданами Украины".

Получается, кто-то присвоил себе часть трубы – нефтепродуктопровода, проходящего через территорию Украины и пользовался ей по своему усмотрению. Кто этот молодец?

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Речь однозначно о компании "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатирует часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В феврале НАБУ начало расследование в отношении ситуации с нефтепродуктопроводами, по которым эта компания с 2015 года перекачивала дизельное топливо из России в Украину.

"Лига" сообщила со ссылкой на источники в правоохранительных органах:

"Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО "ПрикарпатЗападтранс" и руководителями компаний, правопреемником которого является это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук".

Дело там запутанное. После развала СССР (в 1992 году) указанный нефтепродуктопровод должен был достаться Украине, как и прочая общесоюзная собственность, находящаяся на ее территории. Но каким-то чудесным образом трубой продолжали управлять российские компании.

В 2011 – 2015 гг. украинские суды разных инстанций подтвердили право собственности Украины на "спорные" нефтепродуктопроводы. Но затем – 21 апреля 2015 года – судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание отменила эти решения по заявлению "ПрикарпатЗападтранс" о пересмотре "по вновь открывшимся обстоятельствам". Как следствие, частная компания продолжила управлять "трубой", а государство смотрело на это сквозь пальцы.

Почему напрягся Порошенко

Накануне заседания СНБО экс-президент Петр Порошенко заявил, что выкупил телеканал "Прямой" у бывшего депутата от Партии регионов, занимавшего пост главы КГГА во время расстрелов на Майдане Владимира Макеенко. Экс-президент фактически заявлял, что не позволит остановить вещание канала "Прямой".

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Но канал вряд ли собирались закрывать. Другое дело, что у СНБО мог быть вопрос к Порошенко – как получилось, что во время его президентства государственная труба качала дизель из России в интересах частной компании?

Ряд представителей власти времен Порошенко объясняли это тем, что у Порошенко и Медведчука имелся общий бизнес. В частности, Роман Безсмертный, который в 2015 – 2016 гг. был представителем Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, даже увязал это со скоординированной политикой Порошенко и Медведчука в информпространстве:

"У них общий бизнес. Глубже смотрите. Одни телеканалы смотрит правый берег Украины, другие – левый. Это не политтехнология, а старт к запуску конфликта и разжигания вражды. Это противопоставление одной части народа другой"

А в чем виноваты жены Медведчука и Козака

По данным "Зеркала недели", Оксана Марченко и Наталья Лавренюк являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

"Так, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами "ДНР" и "ЛНР". При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ", – пишет издание со ссылкой на собственные источники в СНБО.

Россия не вмешается. У нее – Северный поток-2

Санкции против Медведчука могут возмутить власти России, которые видят в лидере партии ОПЗЖ своего политического партнера. В 2019 году лично президент РФ Владимир Путин предостерегал Украину от попыток давления на политпроект "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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В сентябре 2019 года Путин во время Восточного экономического форума заявил:

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона".

Также Путин заявил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием".

Обычно следом за такими предупреждениями со стороны России начинаются резкие действия.

"Не забудут и прилетит в ответ", – прогнозирует министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Но предыдущее решение СНБО о закрытии телеканалов вызвало лишь неодобрительную критику со стороны Кремля. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение "вопиющим примером цензуры, недобросовестной конкуренции".

Источник "Сегодня" в Офисе президента отмечает:

"У России сейчас связаны руки. Она не может вмешиваться, поскольку ее задача – достроить Северный поток-2. Любое давление на Украину приведет к усилению санкций. Поэтому есть запас времени".

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки Украины прогнозирует, что Россия попытается завершить строительство Северного потока к 12 июня этого года. Ранее, "Сегодня" собрал подробности о повестке дня заседания СНБО 19 февраля. В частности, было установлено, что часть заседания будет засекречено. Также мы опубликовали мнения ряда экспертов и политиков по поводу основных тем, которые должен был поднять Совбез. Также мы проанализировали главные решения СНБО: кто именно попал под санкции, Донбасс и энергетическая безопасность.

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