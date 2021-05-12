Темпи вакцинації від COVID, щеплення по блату – і коли з'явиться українська вакцина – інтерв'ю з Віктором Ляшко

Ексклюзив "Сьогодні" – головний санітарний лікар впевнений, що 50% українців зроблять щеплення до 24 серпня, особливо, якщо патенти на вакцини скасують

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Зустріч "Сьогодні" з головним санітарним лікарем Віктором Ляшко почалася з затримкою. У Віктора Кириловича час відповідей на звернення громадян, пояснює помічниця і просить почекати, водночас послухати як це відбувається.

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Якраз потрапляємо на дзвінок жінки, у якої виникли проблеми з додатком самоізоляції "Дій вдома".

- Ви правильно так говорите все по тєлєвізору. А ніхто нічого не провіряє і нічого не робиться. У нас он відділ кадрів больними на роботу приходили і ніхто нічого не робив... - обурюється жінка через те, що змушена бути на самоізоляції після повернення з-за кордону.

Це вже 25 дзвінок за вечір. Віктор Ляшко стомлено вислуховує і намагається пояснити, чому важливо бути на самоізоляції під час хвороби і обіцяє, що їй передзвонить технічній службі додатку.

- У нас 1800 чєловек на дільниці і всі без масок. Начальнік тільки сміється з усього…

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- Пані Л. ми зафіксували ваше звернення. І вашу дільницю я беру на свій особистий контроль. Дізнаємося, що там у вас відбувається...

- Ви шо думаєте, що для вас спеціально маски не одінуть. Знімуть зразу як ви за поріг переступите…

- Пані Л. дуже дякуємо Вам за телефонний дзвінок. Ваше звернення зафіксоване. Гарного вам вечора!

- Ой, спасіба большоє. Пріятно було с вами пообщаться. Всєх благ і з наступаючими вас праздніками!

- До вас так кожного вечора можна подзвонити і поговорити, - кажу Віктору Ляшку.

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- Так, – сміється Ляшко.

Чи встигнуть половину українців вакцинувати до Дня Незалежності?

- Нещодавно Володимир Зеленський поставив задачу вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. Є трохи більше трьох місяців. За минулі майже три місяці вакцинували 2% населення. Як МОЗ збирається виконувати цю задачу?

- У нас є Національний план з вакцинації, який передбачає, що до кінця 2021 року ми повинні вакцинувати 70% дорослого населення. Це орієнтовно 24 млн українців, для яких потрібно 48 млн доз вакцини, щоб захистити двома дозами.

Ми розписали, скільки потрібно робити щеплень щомісяця. Це 5,6 млн щеплень. Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів щеплення – за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система спроможна робити близько 100 тис. щеплень на добу. Це тільки із задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%.

Коли задіємо всі 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад, то кількість щеплень значно зросте. Ще у нас у планах відкрити у містах-мільйонниках вакцинальні центри. Наша спроможність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Наразі лише питання в доступності та наявності вакцин.

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Президент поставив задачу знайти можливості і наблизити постачання, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є ціль вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом пришвидшення і пошуку нових доставок. Це відбувається за чинними контрактами, щоб посунути постачання з 3-4 кварталу на літні місяці. Також, ми звернулися до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

- Отже, на 24 серпня скільки буде вакциновано?

- Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали Президент і Прем’єр-міністр України.

- Тобто точної цифри ви не можете назвати?

- Ні, цифри не можемо назвати, робитимемо все, щоб вакцинувати якомога більше людей.

"За вакцинацію поза чергою буде відповідальність"

- Зараз би мали вакцинуватися цільові групи. Проте з соцмереж видно, що є факти, коли прищеплюються всі охочі в обхід черг, молодь 20-35 років, які викладають фото у соцмережах. Чому сталося так, що визначені етапі вакцинації мало працюють? Можливо МОЗ варто офіційно відкрити вакцинацію для всіх бажаючих?

- Такі фото з’являються, в основному з Києва, у Львові менше. Через це сьогодні (7 травня) була заява Київської міської державної адміністрації, яка з’явилася після селекторної наради в МОЗ і додаткових розмов міністерства із заступником КМДА, керівником департаменту охорони здоров’я, де ми чітко наголосили на алгоритмах вакцинації, яких повинні дотримуватися усі.

Сьогодні вакцинуються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей найбільш похилого віку і з хронічними захворюваннями.

Якщо хтось порушує, то повинен нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався поза чергою, а люди, які були записані, не отримали вакцину – будуть розглянуті та проводитимуться службові перевірки. За інформацією, яку нам надали в КМДА, таких людей було десь 90 у Києві. Ми все перевіримо через нашу систему.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

- Можливо, у Києві за цим ретельніше стежать, тоді як у менших містах такого контролю немає.

- Минулого тижня я без попередження проїхався кабінетами щеплень в Одеській області. Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається продзвон. Я особисто не бачив в пунктах щеплень людей молодших за 65.

- Але ж у статистиці ви бачите цей дисбаланс?

- За статистикою ми бачимо. Але треба розглядати в кожному конкретному випадку, чому так відбулося. Бо у статистиці може бути людина, яка доглядає за літніми людьми і постійно з ними в контакті. Коли ми дивимося на статистику, то є й професійні групи – медпрацівники, державна служба надзвичайних ситуацій, прикордонна служба, де є молоді люди. Тому загальна статистика за охопленням людей молодше 65 років перегукується зі статистикою за професійними групами.



Третина вакцинованих – молодь. Літніх людей 80+ років – всього 6,6%. Дані: РНБО

Про розробку українських вакцин

- Є три прототипи вакцин. На якому вони етапі розробки і за яким технологіями вони розробляються?

- Український фонд досліджень профінансував за конкурсною основою розробку двох вакцин.

Це Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних дослідженнь і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа.

Наразі науковці проводять дослідження в лабораторних умовах до вересня. А потім почнеться процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень, спочатку на тваринах. Це довготривалий процес. Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення чи піде цей препарат на доклініку, чи не піде. Будуть публікації та оцінки міжнародних експертів.

Друга вакцина розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. Там розробляється вакцина за схожим принципом, але за іншою технологією. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції.

Ще є одна вакцина, яку розробляють не державні інституції, а бізнес з групою науковців, які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах. Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

- Ця третя вакцина, якою займається Михайло Фаворов і "Діапроф-Мед" ?

- Так. Держава не інвестувала у цю розробку. Вони лише заявили, що у них може бути вакцина. Щоб почати доклініку або, щоб держава інвестувала, вони повинні були надати дані, що їхнє дослідження з’явиться у міжнародних публікаціях, і що фармзаводи будуть готові цю вакцину зробити. За таких умов держава готова була б профінансувати викуп партій виробництва, а також профінансувати й виробництво, у разі такої потреби. На скільки я знаю, розробники ще працюють саме з фармацевтичними компаніями, які зможуть їхню технологію масштабувати і виготовляти вакцину.

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- Ці прототипи вакцини розробляються для використання в Україні, чи для інших країн?

- Головна мета всіх наших інвестицій у розробку вакцин – відновити виробництво вакцин. Це довгостроковий процес і у ньому не можна вирішити все "на раз-два", якщо власного виробництва вакцин вже не має. Колись було, але зупинене і лінії перепрофільовані. Наразі українські фармацевтичні компанії готові досить швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах.

Ми розглядаємо кілька варіантів.

Перший – виробництво власної вакцини: від пошуку технології до масштабування і серійного випуску. Це тривалий процес, оскільки клінічні дослідження будуть тривати довго. Особисто я з оптимізмом ставлюся до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини, які використовуються проти ковіду. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. У нас такі фармацевтичні виробництва є. Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям. Ми провели перемовини з кількома посольствами і очікуємо на певні рішення щодо можливості трансферу технологій в Україну.

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

- Про які саме вакцини тривають переговори?

- Поки не можемо розголошувати.

- Українські науковці кажуть, що для продовження роботи з вакциною в країні немає лабораторії високого рівня захисту. Я так розумію, роботу з вакциною можуть продовжувати, коли така лабораторія з’явиться?

- Україні справді потрібна лабораторія, в якій можна працювати з високопатогенними вірусами. Маємо стратегічні плани, як і де її будувати. Але це питання середньострокових інвестицій і рішень. Зараз розуміємо, які фінанси для цього потрібні, крім того, маємо джерело фінансування. Але якщо ми говоримо, що доходимо до стадії, коли потрібно проводити випробування – то це не зупинить процес. Головне, щоб науковці дійшли до тієї стадії, коли необхідна така лабораторія. Тоді держава готова проінвестувати саме цю стадію дослідження в інших лабораторіях за межами України. Таким шляхом йдуть досить багато країн, оскільки утримання таких лабораторій – дороге задоволення і не кожна країна може собі дозволити. Але за наслідками коронавірусу розуміємо, що нам потрібна така лабораторія і ми будемо її будувати.

-Такі домовленості з іншими країнами вже є?

- Попередні – так. Але поки що немає досліджень на етапі, на якому потрібна така лабораторія.

Раніше "Сьогодні" писав, що незважаючи на те, що Україна лише вийшла з третьої хвилі коронавірусу, нам прогнозують ще небезпечнішу COVID цієї осені. Заслужений лікар України Ольга Богомолець вважає, що проти нового штаму коронавірусу може не допомогти і колективний імунітет.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу