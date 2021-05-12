Темпы вакцинации от COVID, прививки по блату – и когда появится украинская вакцина – интервью с Виктором Ляшко

Эксклюзив "Сегодня" – главный санитарный врач уверен, что 50% украинцев получат прививку к 24 августа, особенно если патенты на вакцины отменят

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Интервью с Виктором Ляшко чуть задерживается. У Виктора Кирилловича время ответов на обращения граждан, объясняет помощница и просит подождать, вместе с тем послушать как это происходит.

Реклама

Как раз попадаем на звонок женщины, у которой возникли проблемы с приложением самоизоляции "Дій вдома".

- Вы правильно так говорите все по телевизору. А никто ничего не проверяет и ничего не делается. У нас он отдел кадров больных на работу приходили и никто ничего не делал ... – возмущается женщина из-за того, что вынуждена быть на самоизоляции после возвращения из-за границы.

Это уже 25 звонок за вечер. Виктор Ляшко устало выслушивает и пытается объяснить, почему важно быть на самоизоляции во время болезни и обещает, что ей перезвонит техническая службу приложения.

- У нас 1800 человек на участке и все без масок. Начальник только смеется всего ...

Реклама

- Госпожа Л. мы зафиксировали ваше обращение. И вашу участок я беру на свой личный контроль. Узнаем, что там у вас происходит ...

- Вы что думаете, что для вас специально маски оденут. Снимут сразу как только вы порог переступите ...

- Госпожа Л. очень благодарим Вас за телефонный звонок. Ваше обращение зафиксировано. Хорошего вам вечера!

- Ой, спасиба большое. Приятно было с вами пообщаться. Всех благ и с наступающими вас праздниками!

- К вам так каждый вечер можно позвонить и поговорить, – говорю Виктору Ляшко.

Реклама

- Да, – смеется Ляшко.

Успеют ли половину украинцев вакцинировать ко Дню Независимости?

- Недавно Владимир Зеленский поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. Есть чуть более трех месяцев. За прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения. Как Минздрав собирается выполнять эту задачу?

- У нас есть Национальный план по вакцинации, который предусматривает, что к концу 2021 мы должны вакцинировать 70% взрослого населения. Это ориентировочно 24 млн украинцев, для которых нужно 48 млн доз вакцины, чтобы защитить двумя дозами.

Мы расписали, сколько нужно делать прививок ежемесячно. Это 5,6 млн прививок. Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%.

Когда задействуем все 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад, то количество прививок значительно возрастет. Еще у нас в планах открыть в городах-миллионниках прививочные центры. Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин.

Реклама

Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости – есть цель – вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок. Это происходит по действующим контрактам, чтобы подвинуть поставки из 3-4 квартала на летние месяцы. Также, мы обратились к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Итак, на 24 августа сколько будет вакцинировано?

- Будем делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали Президент и Премьер-министр Украины.

- То есть точной цифры вы не можете назвать?

- Нет, цифры не можем назвать, будем делать все, чтобы вакцинировать как можно больше людей.

"За вакцинацию вне очереди будет ответственность"

- Сейчас бы должны вакцинироваться целевые группы. Однако из соцсетей на данный момент видно, что существуют факты, когда прививаются все желающие, в обход очередей, молодежь 20-35 лет, которые демонстрируют фото в соцсетях. Почему случилось так, что установленные этапы вакцинации мало работают? Возможно МЗ стоит официально открыть вакцинацию для всех желающих?

- Такие фото появляются, в основном из Киева, во Львове меньше. Поэтому сегодня (7 мая) было заявление Киевской городской государственной администрации, которае появилось после селекторного совещания в Минздраве и дополнительных разговоров министерства с заместителем КГГА, руководителем департамента здравоохранения, где мы четко указали на алгоритми вакцинации, которые должны соблюдать все.

Сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко это проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину – будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки. По информации, которую нам предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве. Мы все проверим через нашу систему.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Возможно, в Киеве за этим тщательно следят, тогда как в небольших городах такого контроля нет.

В тренде Рынок топлива: как декларирование цен повлияет на стоимость горючего

- На прошлой неделе я без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области. Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65.

- Но в статистике вы видите данный дисбаланс?

- По статистике мы видим эти случаи. Но необходимо рассматривать каждый конкретный случай, почему так произошло. Потому что в статистике может быть человек, который ухаживает за пожилыми людьми и постоянно с ними в контакте. Когда мы смотрим на статистику, то есть и профессиональные группы – медработники, государственная служба чрезвычайных ситуаций, пограничная служба, где есть молодые люди. Поэтому общая статистика по охвату людей моложе 65 лет перекликается со статистикой по профессиональным группам.



Треть вакцинированных – молодежь. Пожилых людей 80+ лет – всего 6,6%. Данные: СНБО

О разработке украинских вакцин

- Есть три прототипа вакцин. На каком они этапе разработки и по каких технологиях они разрабатываются?

- Украинский фонд исследований профинансировал за конкурсной основе разработку двух вакцин.

Это Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее данный белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. Например, по такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа.

Сейчас ученые проводят исследования в лабораторных условиях до сентября. А потом начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований, сначала на животных. Это длительный процесс. Мы следим в данный момент за подходом, а дальше будет приниматься решение пойдет данный препарат на клинику, не пойдет. Будут публикации и оценки международных экспертов.

Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также данный институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность как это сделать, в том числе на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции.

Есть одна вакцина, которую разрабатывают негосударственные институты, а бизнес с группой ученых, задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они в данный момент на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Эта третья вакцина, которой занимается Михаил Фаворов и "Диапроф-Мед"?

- Да. Государство не инвестировало в эту разработку. Они только продемонстрировали, что у них может быть вакцина. Чтобы начать в клинику или чтобы государство инвестировало, они должны были предоставить данные, что их исследование появится в международных публикациях, и фармзаводы будут готовы эту вакцину сделать. При таких условиях государство готово было бы профинансировать выкуп партий производства, а также профинансировать и производство в случае такой необходимости. Насколько я знаю, разработчики еще работают именно с фармацевтическими компаниями, которые смогут их технологию масштабировать и производить вакцину.

Читайте также: Украинскую вакцину от COVID-19 начнут тестировать через три месяца – интервью с разработчиком

- Эти прототипы вакцины разрабатываются для использования в Украине, или для других стран?

- Главная цель всех наших инвестиций в разработку вакцин – восстановить производство вакцин. Это долгосрочный процесс и в нем нельзя решить все "на раз-два", если собственного производства вакцин уже нет. Когда-то было, но было остановлено и линии перепрофилированы. Сейчас украинские фармацевтические компании готовы провести достаточно быстро трансфер технологий, чтобы выпускать вакцину для борьбы с коронавирусной болезнью уже сегодня, в этих условиях.

Мы рассматриваем несколько вариантов.

Первый – производство собственной вакцины: от поиска технологии до масштабирования и серийного выпуска. Это длительный процесс, поскольку клинические исследования будут продолжаться долго. Лично я с оптимизмом отношусь к информации, которая звучит от мировых ассоциаций, об отмене патентов на вакцины, которые используются против ковида. Это позволит быстро получать технологии и производить вакцину в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. У нас такие фармацевтические производства есть. Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансферта технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам. Мы провели переговоры с несколькими посольствами и ожидаем определенных решений о возможности трансфера технологий в Украине.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- О каких именно вакцинах ведутся переговоры?

- Пока не можем разглашать.

- Украинские ученые говорят, что для продолжения работы с вакциной в стране нет лаборатории высокого уровня защиты. Я так понимаю, работу с вакциной могут продолжать, когда такая лаборатория появится?

- Украине действительно нужна лаборатория, в которой можно работать с высокопатогенным вирусом. Есть стратегические планы как и где ее строить. Но это вопрос среднесрочных инвестиций и решений. Сейчас понимаем, какие финансы для этого нужны, кроме того, есть источник финансирования. Но если мы говорим, что приходим к стадии, когда нужно проводить испытания – это не остановит процесс. Главное, чтобы ученые пришли к той стадии, когда будет необходима такая лаборатория. Тогда государство готово инвестировать именно в эту стадию исследования в других лабораториях за пределами Украины. Таким путем идут довольно много стран, так как содержание таких лабораторий – дорогое удовольствие и не каждая страна может себе позволить. Но по результатам коронавируса понимаем, что нам нужна такая лаборатория и мы будем ее строить.

-Такие договоренности с другими странами уже есть?

- Предварительные – да. Но пока нет исследований на этапе, на котором нужна такая лаборатория.

Ранее "Сегодня" писал, что несмотря на то, что Украина только вышла из третьей волны коронавируса, нам уже прогнозируют еще более опасную COVID этой осенью. Заслуженный доктор Украины Ольга Богомолец считает, что против нового штамма коронавируса может не помочь и коллективный иммунитет.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса