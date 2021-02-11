"Сухий лист" рабоною: відео космічного голу Левандовського

Перед сьогоднішнім фіналом клубного чемпіонату світу в Катарі, в якому "Баварія" зустрінеться з мексиканським "Тигресом", нападник мюнхенців Роберт Левандовський забив неймовірний гол на тренуванні.

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Онлайн-трансляція матчу "Баварія" – "Тигрес"

Так, цей м'яч не увійде до офіційної статистики Левандовського. Але це не скасовує того факту, що зроблене Робертом – шедевр!

Відео голу опублікував Twitter "Баварії".

32-річний поляк примудрився забити навіть не з нульового, а з мінусового кута рабоною – ударом, який завдається по м'ячу, коли той перебуває позаду опорної ноги, при цьому ноги футболіста схрещуються одна за одною.

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Майстрами цього удару, який отримав свою назву на честь схожого елемента в танго, вважалися Пеле і Марадона.

А тепер і Левандовський, нехай він не бразилець і не аргентинець, довів, що теж здатний на футбольне диво. "Сухий лист" (а удар був майже з кутового прапорця), закручений рабоною, – Роберте, це було супер!

/ Фото: Reuters

Вражаюче, як на цей гол-красень відреагував сам Левандовський – скинув було руки, але потім спокійно продовжив тренування, немов нічого особливого не сталося.

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Нагадаємо, що саме Левандовського ФІФА визнала найкращим футболістом 2020 року. У боротьбі за це звання поляк обійшов Мессі і Роналду.

Дивіться, як Левандовський забиває в Лізі чемпіонів

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