"Сухой лист" рабоной: видео космического гола Левандовски

Перед сегодняшним финалом клубного чемпионата мира в Катаре, в котором "Бавария" встретится с мексиканским "Тигресом", нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил невероятный гол на тренировке.

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Онлайн-трансляция матча "Бавария" – "Тигрес"

Да, этот мяч не войдет в официальную статистику Левандовски. Но это не отменяет того факта, что сделанное Робертом – шедевр!

Видео гола опубликовал Twitter "Баварии".

32-летний поляк умудрился забить даже не с нулевого, а с минусового угла рабоной – ударом, который наносится по мячу, когда тот находится позади опорной ноги, при этом ноги бьющего скрещиваются одна за другой.

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Мастерами этого удара, получившего свое название в честь похожего элемента в танго, считались Пеле и Марадона.

А теперь и Левандовски, пусть он не бразилец и не аргентинец, доказал, что тоже способен на футбольное волшебство. "Сухой лист" (а удар ведь наносился почти с углового флажка), закрученный рабоной, – Роберт, это было нечто!

Роберт Левандовски – суперзвезда "Баварии" / Фото: Reuters

Поразительно, как на этот гол-красавец отреагировал сам Левандовски – вскинул было руки, но тут же спокойно пошел продолжать тренировку, словно ничего особенного не случилось.

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Напомним, что именно Левандовски ФИФА признала лучшим футболистом 2020 года. В борьбе за это звание поляк обошел Месси и Роналду.

Смотрите, как Левандовски забивает в Лиге чемпионов

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