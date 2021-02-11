Некролог. Порнограф і борець за свободу слова Ларрі Флінт

У США на 79-му році життя помер Ларрі Флінт, видавець журналу Hustler, який називають наймасовішим порнографічним журналом. (У найкращі роки тираж доходив до трьох млн примірників.) Цікаво, що за життя Флінт прославився не тільки як скандальний видавець і мільйонер, але ще і борець з цензурою.

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Морський інженер за фахом, Флінт розбагатів завдяки мережі стрип-барів. Щаслива ідея видавати журнал виникла завдяки успішній розсилці брошур, які рекламують закладу Флінта. Але на відміну від Penthouse або Playboy, який робив ставку не тільки на еротичні фотографії, але також на інтелектуальний контент – у різні роки тут публікувалися інтерв'ю з Набоковим, Джоном Ленноном, Бредбері і Стівом Джобсом, Hustler створювався як "жовте" видання, орієнтоване на найневибагливішого читача.

Головною "фішкою" журналу стали незатушовані, чітко помітні на фото статеві органи жінок-моделей. Для сімдесятих років це було не тільки дуже прибуткове, але ще і ризиковане рішення. Цілком очікувано, що судові позови за законом "Про порушення суспільної моральності" пішли один за іншим. Останній великий процес, на якому Флінт виступав відповідачем і вкотре був виправданий, відбувся 1988 року за позовом телепроповідника Джеррі Фолвелла.

Флінта виправдовували завдяки існуванню в американській Конституції так званої Першої поправки, яка гарантує громадянам США свободу слова і свободу преси. Таким парадоксальним чином порномагнат Флінт отримав статус борця за свободу слова.

Завдяки цьому "непристойний" журнал з "брудними" картинками став частиною американської політики. Наприклад, у розпал полеміки навколо імпічменту Білла Клінтона (1998-1999) Флінт не тільки висловив на сторінках Hustler підтримку велелюбному президенту, але ще і запропонував мільйон доларів тому, хто надасть докази подружніх зрад високопоставлених республіканців. За інформацію, яка допоможе підвести під імпічмент Дональда Трампа, Флінт обіцяв вже 10 млн доларів.

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За злою іронією долі, видавець, за його власними словами, "який звільнив невротиків", 1978 року виявився паралізованим нижче пояса в результаті замаху серійного вбивці, нациста Джозефа Франкліна. За словами Франкліна, він стріляв у Флінта за пропаганду міжрасового сексу на сторінках журналу. Жертва на вісім років пережила маніяка, який відправив на той світ два десятки людей, – Франкліна стратили в листопаді 2013-го.

1996 року вийшов на екрани присвячений Флінту байопік "Народ проти Ларрі Флінта", поставлений Мілошем Форманом, який отримав головний приз за режисуру на "Берлінале-97". (Самому фільму дістався "Золотий ведмідь".) Форман дуже точно підібрав акторів на головні ролі – відомих порушників спокою Вуді Гаррельсона і Кортні Лав. Як не дивно, за винятком несуттєвих деталей, фільм досить точно відтворював реальні події з життя Флінта і однієї з п'яти його дружин, Алтеї. Наприклад, щоб не робити рекламу Франкліну, екранний вбивця залишився безіменним.

Незважаючи на капітал, який оцінювали в 150 млн доларів, Флінт дотримувався лівих політичних поглядів: виступав за одностатеві шлюби і проти смертної кари (зокрема, домагався заміни страти довічним ув'язненням для Франкліна), протестував проти вторгнення до Іраку 2003 року. Що зовсім не заважало йому пересуватися в позолоченому інвалідному візку.

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