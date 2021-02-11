Некролог. Порнограф и борец за свободу слова Ларри Флинт

В США на 79-м году жизни умер Ларри Флинт, издатель журнала Hustler, который называют самым массовым порнографическим журналом. (В лучшие годы тираж доходил до трех млн экземпляров.) Любопытно, что при жизни Флинт прославился не только как скандальный издатель и миллионер, но еще и борец с цензурой.

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Морской инженер по профессии, Флинт разбогател благодаря сети стрип-баров. Счастливая идея издавать журнал возникла благодаря успешной рассылке брошюр, рекламирующих заведения Флинта. Но в отличие от Penthouse или Playboy, который делал ставку не только на эротические фотографии, но также на интеллектуальный контент – в разные годы здесь публиковались интервью с Набоковым, Джоном Ленноном, Бредбери и Стивом Джобсом, Hustler изначально создавалось как "желтое" издание, ориентированное на самого невзыскательного читателя.

Главной "фишкой" журнала стали незатушеванные, отчетливо различимые на фото половые органы женщин-моделей. Для семидесятых годов это было не только очень прибыльное, но еще и рискованное решение. Вполне ожидаемо, что судебные иски по закону "О нарушении общественной нравственности" пошли один за другим. Последний крупный процесс, на котором Флинт выступал ответчиком и в который раз был оправдан, состоялся в 1988 году по иску телепроповедника Джерри Фалуэлла.

Флинта оправдывали благодаря существованию в американской Конституции так называемой Первой поправки, которая гарантирует гражданам США свободу слова и свободу прессы. Таким парадоксальным образом порномагнат Флинт получил статус борца за свободу слова.

Благодаря этому "непристойный" журнал с "грязными" картинками стал частью американской политики. Например, в разгар полемики вокруг импичмента Билла Клинтона (1998-1999) Флинт не только выразил на страницах Hustler поддержку любвеобильному президенту, но еще и предложил миллион долларов тому, кто представит доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев. За информацию, которая поможет подвести под импичмент Дональда Трампа, Флинт обещал уже 10 млн долларов.

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По злой иронии судьбы, издатель, по его собственным словам, "освободивший невротиков", в 1978 году оказался парализованным ниже пояса в результате покушения серийного убийцы, нациста Джозефа Франклина. По словам Франклина, он стрелял во Флинта за пропаганду межрасового секса на страницах журнала. Жертва на восемь лет пережила маньяка, отправившего на тот свет два десятка человек – Франклина казнили в ноябре 2013-го.

В 1996 году вышел на экраны посвященный Флинту байопик "Народ против Ларри Флинта", поставленный Милошем Форманом, который получил главный приз за режиссуру на "Берлинале-97". (Самому фильму достался "Золотой медведь".) Форман очень точно подобрал актеров на главные роли – известных возмутителей спокойствия Вуди Харрельсона и Кортни Лав. Как ни странно, за исключением несущественных деталей, фильм довольно точно воспроизводил реальные события из жизни Флинта и одной из пяти его жен, Алтеи. Например, чтобы не делать рекламу Франклину, экранный убийца остался безымянным.

Несмотря на капитал, который оценивали в 150 млн долларов, Флинт придерживался левых политических взглядов: выступал за однополые браки и против смертной казни (в частности, добивался замены смертной казни пожизненным заключением для Франклина), протестовал против вторжения в Ирак в 2003 году. Что совсем не мешало ему передвигаться в позолоченной инвалидной коляске.

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