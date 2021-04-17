Некролог. Володимир Яворівський "запалював своїм словом серця мільйонів"

Помер один із засновників Руху і автор першого роману про Чорнобиль

У суботу, 17 квітня, стало відомо, що на 79-му році життя помер відомий український письменник і політик Володимир Яворівський.

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Про це повідомив депутат Львівської міської ради 7-го скликання Ігор Телішевський.

"Відійшов у вічність Володимир Яворівський – український письменник, політичний діяч, один з творців української незалежності. Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять..." - написав Телішевський.

Володимир Олександрович Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка (нині Крижопільський район, Вінницька область, Україна) в сім'ї колгоспників.

1964 року закінчив ОДУ імені І.І. Мечникова за спеціальністю "Українська мова та література". Працював у ЗМІ на різних посадах – кореспондентом газет, редактором на радіо, сценаристом на телебаченні. Піком кар'єри в ЗМІ стала робота завідувачем відділу прози, заступником головного редактора журналу "Вітчизна".

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Член Спілки журналістів України з 1969 року, член Спілки письменників з 1971 року. Того ж року вступив до Комуністичної партії Радянського Союзу, з якої вийшов 1990-го. З жовтня 2001-го до листопада 2011 року – голова Національної спілки письменників України.

Володимир Яворівський – один з головних засновників Народного Руху України, 1989 року очолював його Оргкомітет з проведення Установчого з'їзду. Народний депутат Верховної Ради України I, II, IV, V, VI, VII скликань.

1988 року випустив роман "Марія з полином у кінці століття" – перший літературний твір в Україні, присвячений трагедії на Чорнобильській АЕС. Очолював Комісію з питань Чорнобильської аварії (1990-1994 роки), підкомітет із зв'язків із співвітчизниками, які проживають за межами України, Комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Згодом обіймав низку високих посад в діапазоні від голови Комітету Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка (1996-1999) і члена Ради з питань мовної політики при Президентові України (1997-2001) до голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Вів авторську програму "20 хвилин з Володимиром Яворівським" на Першому каналі українського радіо Національної радіокомпанії України.

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Яворівський – автор збірок оповідань і повістей "А яблука падають..." (1968), "Гроно стиглого винограду" (1971), "З висоти вересня" (1984), "Вовча ферма" (2000), публіцистичних книг "Крила, вигострені небом" (1975)," Тут, на землі "(1977), "І в морі пам'ятати джерело"(1980), "Право власного імені" (1985), "Що ж ми за народ такий?" (2001), романів "Ланцюгова реакція" (1978), "Оглянься з осені" (1979), "Автопортрет з уяви" (1981), "А тепер – іди" (1983) і так далі і тому подібне.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський, який в пору становлення нашої незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Всі, хто його знав ближче, сьогодні говорять: "Не вірю". Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов... Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних", – написав у своєму Facebook відомий український письменник Василь Шкляр.

Нагадаємо, що 2012 року сайт "Сьогодні" побував в гостях у політика і письменника.

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