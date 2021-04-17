Некролог. Владимир Яворивский "зажигал своим словом сердца миллионов"

Умер один из основателей Руха и автор первого романа о Чернобыле

В субботу, 17 апреля, стало известно, что на 79-м году жизни скончался известный украинский писатель и политик Владимир Яворивский.

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Об этом сообщил депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Телишевский.

"Отошел в вечность Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память...", – написал Телишевский.

Владимир Александрович Яворивский родился 11 октября 1942 года в селе Текливка (ныне Крыжопольский район, Винницкая область, Украина) в семье колхозников.

В 1964 году окончил ОГУ имени И. И. Мечникова по специальности "Украинский язык и литература". Работал в СМИ на разных должностях — корреспондентом газет, редактором на радио, сценаристом на телевидении. Пиком карьеры в СМИ стала работа заведующим отдела прозы, заместителем главного редактора журнала "Вітчизна".

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Член Союза журналистов Украины с 1969 года, член Союза писателей с 1971 года. В том же году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, из которой вышел в 1990-м. С октября 2001 до ноября 2011 года — председатель Национального союза писателей Украины.

Владимир Яворивский — один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его Оргкомитет по проведению Учредительного съезда. Народный депутат Верховной Рады Украины I, II, IV, V, VI, VII созывов.

В 1988 году выпустил роман "Мария с полынью в конце века" — первое литературное произведение в Украине, посвященное трагедии на Чернобыльской АЭС. Возглавлял Комиссию по вопросам Чернобыльской аварии (1990—1994 годы), подкомитет по связям с соотечественниками, проживающими за пределами Украины, Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Впоследствии занимал ряд высоких должностей в диапазоне от председателя Комитета Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченка (1996-1999) и члена Совета по вопросам языковой политики при Президенте Украины (1997-2001) до председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Вел авторскую программу "20 минут с Владимиром Яворивским" на Первом канале украинского радио Национальной радиокомпании Украины.

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Яворивский — автор сборников рассказов и повестей "А яблука падають…" (1968), "Гроно стиглого винограду" (1971), "З висоти вересня" (1984), "Вовча ферма" (2000), публицистических книг "Крила, вигострені небом" (1975), "Тут, на землі" (1977), "І в морі пам’ятати джерело" (1980), "Право власного імені" (1985), "Що ж ми за народ такий?" (2001), романов "Ланцюгова реакція" (1978), "Оглянься з осені" (1979), "Автопортрет з уяви" (1981), "А тепер – іди" (1983) и так далее и тому подобное.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов. Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел... Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных",— написал в своем Facebook известный украинский писатель Василь Шкляр.

Напомним, что в 2012 году сайт "Сегодня" побывал в гостях у политика и писателя.

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