Блоги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
Блоги
Олексій Білязе

Це страшно читати – скільки українців залишили або збираються залишити країну

Олексій Білязе

економіст, соціальний філософ

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 13:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Економіст та соціальний філософ Олексій Білязе разом з telegram-каналом "Переміщені особи (DP)" пояснює, як вчені оцінюють кількість мігрантів та роблять прогнози по міграції на майбутнє

Міжнародна організація з міграції (IOM, UN Migration) зробила жахливу оцінку: війна змусила 12 млн. українців покинути рідний дім. З них 7,138 млн. виїхали за кордон. На прохання telegram-каналу "Переміщені особи (DP)", український економіст та соціальний філософ Олексій Білязе пояснив, які прогнози можна зробити щодо міграції наших громадян під час війни та які висновки з цього мають надійти.

Реклама

Які чинники вплинули на міграцію під час війни

На 01.01.14 р. офіційна статистика оцінювала кількість громадян Україні в 45,3 млн. осіб., з яких біля 500 тис. більшу частину року перебували закордоном.

Анексія Криму зменшила кількість громадян на контрольованій території на 2 млн., і ще біля 3,6 млн. громадян попали в зону окупації РФ.

Офіційно, до контрольованої території з цих 5,6 млн. переїхало 1,5 млн. осіб, здебільшого (до 40%) – до контрольованої частини тієї ж області. Ще до 500 тис. осіб за різними оцінками переїхали, але не отримали статус переселенця. Відтак, до України повернулося до 30% втраченого населення.

Реклама

Ще до 100 тис. осіб емігрувало, в багатьох випадках – без оформлення міграції чинним образом.
Отже, на 01.01.15 р. в Україні лишилося біля 41,2 млн. осіб.

Після отримання безвізового режиму в 2017 р. та політики сприяння приїзду громадян України урядами Польщі, Чехії та Словаччини кількість населення, що суттєву частину року перебуває закордоном, зросла з 500 тис. до 2,5 млн.

Середній коефіцієнт природнього руху населення (плюс народжені, мінус померлі) в 2015-2021 рр. становить 0,7%. З урахуванням природнього руху населення, на 01.01.22 р. в Україні лишилося біля 39,3 млн. громадян, з яких до 2,5 млн. осіб суттєву частину року проводили поза межами країни.

Реклама

В перший тиждень війни 2022 р. відбулася масова хвиля внутрішньо міграції. На другий тиждень розпочалася організована евакуація потягами УЗ. Наразі відомо, що на 01.04.22 р. Україну покинули біля 4,3 млн. осіб, 95% яких – це жінки, діти та літні люди. Чоловіки могли поїхати з країни лише в перші дні війни, тому їх виїзд не був масовим. Кількість багатодітних батьків, чоловіків з суттєвими вадами здоров’я та чоловіків, що покинули країну заздалегідь або з порушенням закону – декілька десятків тисяч, не більше.

Стрімкий наступ на півдні, півночі та біля Києва сповільнив міграцію в плані можливості її організації, однак суттєво прискорив в плані емоцій та відчуття небезпеки.

В 2014 з 6 млн. населення АРК та окупованої частини Донецької та Луганської області навіть за умови релокації підприємств поїхало лише 1,5 млн. осіб. офіційно та ще до 500 тис. без реєстрації.

Звісно, є похибка:

  • хтось поїхав та не отримав статус переселенця;
  • хтось поїхав та отримав нову прописку.

Але це не дуже велика кількість заможних сімей, якім була непотрібна допомога від держави. Отже, в 2014 році переїхали біля 25% населення окупованої території.

Докладніше – в telegram-каналі "Переміщені особи (DP)"

Портрети сучасних українських мигрантів

Типові страти тих, хто поїхав в 2022 р., багато в чому співпадали з тими стратами, хто поїхав в 2014 р.

  • Перша страта – це організовано евакуйовані або релоковані з сім’ями. В 2014 р. не було організованої евакуації, але була суттєва релокація з Донецька та Луганська. В 2022 р. було менше випадків релокації, адже на територіях, що оказались на лінії зіткнення, майже не було великого бізнесу: релокували здебільшого з Харкова працівників IT-компаній. Натомість, в 2022 р. зусиллями УЗ було евакуйована велика кількість людей.
  • Друга страта – це заможні люди, що поїхали від війни своїм коштом. Суто економічний фактор, що зумовлює цю міграцію, дозволяє стверджувати, що можливість поїхати кудись, зняти житло та не працювати декілька місяців можуть лише 1-2% населення в середньому по країні, та до 10% населення великих міст: Києва, Харкова, Дніпра, Одеси або Львова.
  • Третя страта – це міграція до родичів. Традиційна урбанізація – це переїзд з села до міста, з невеликого міста – до великого, і в фіналі цього процесу – це приїзд до столиці. До 2014 р. в Донецьк переїхала велика кількість молодих жителів навколишніх депресивних шахтарських міст: вони їхали в Донецьк за освітою та здебільшого – лишалися в Донецьку. В 2014 р. багато хто з них поїхав з окупованого Донецьку назад до батьків в невеличкі міста. В 2022 р. ця страта поїхала здебільшого з Харкова та Сум: ці міста оказались під обстрілами і деякий час були в блокаді, тоді як на частині Харківської та Сумської області було відносно безпечно.
  • Четверта страта – ті, чиє житло було знищено або життєві умови стали неможливі. Північ Київського району Донецька зазнала суттєвих руйнувань, і ці люди мали поїхати, бо лишились житла. В 2022 р., коли зруйновано до 15% житла в Харкові, 70% житла в Чернігові та до 90% житла в Маріуполі, в Бучі, Ірпені та Гостомелі, під впливом цього фактору поїхало суттєво більше людей. Крім того, в Сумах, де руйнація не така велика, значна кількість городян має проблеми з водою, електрикою та газом.
  • П’ята страта – це ідеологічно-несумісне з окупантами населення. В 2014 р. під цю категорію підпадало біля 5% націонал-демократичного електорату АРК, Донецької та Луганської областей. В 2022 р. цей відсоток став суттєво більше, адже прихильність до цієї ідеології зросла. Крім того, поїхати мали учасники АТО та їх родичи, а також родини тих, хто якось пов’язаний з ЗСУ або СБУ.

Крім того, в 2022 р. з’явилася ще одна страта – це люди, які були незаможні в Україні, і тому вони поїхали в ЄС в пошуках долі. Організована безкоштовна евакуація, житло або прихисток, безпека, доступ до якісних послуг та якась соціальна допомога для цієї страти – це більше, ніж вони мали в Україні. Типовий представник цієї страти – розлучена робітниця з дитиною та батьками дуже похилого віку. Для неї переїзд до ЄС – вже соціальний ліфт, а вимушеність переїзду – ще й добра можливість перекласти відповідальність за рішення з себе на тиск обставин у разі помилковості цього рішення. До цієї ж страти належать і люди, що поїхали в ЄС в пошуках пригод. Це здебільшого молоді дівчата креативних професій.

Які тенденції, що вплинуть на майбутнє, варто відзначити

Як було згадано вище, під впливом усіх перелічених чинників, в 2014 р. до України приїхало біля 25-30% відсотків населення анексованих та окупованих територій. Більша частина – це ті, хто приїхав з Донецьку, де рівень життя був істотно вище, ніж в Луганську або будь-якому місті АРК, де було зруйновано житло і де було ідеологічно незгодне населення. З АРК також під впливом ідеології поїхали представники кримських татар, але там був завжди нижчий відсоток підтримки націонал-демократичної ідеології. В 2022 р. додався фактор руйнації житла та психологічного тиску внаслідок прифронтових новин.

Найбільші питання щодо півдня, насамперед – Херсона, Бердянська, Мелітополя та областей, Херсонської та Запорізької. Внаслідок стрімкого наступу частина цих регіонів дуже швидко потрапила в зону окупації, і відтак виїхати з неї було суттєво важче. Важливу роль в евакуації зіграли гуманітарні коридори, однак вони не завжди були ефективними внаслідок віроломного порушення РФ домовленостей щодо евакуації.

З урахуванням усіх перелічених чинників та на підставі новин та офіційної інформації, поїхало щонайменше 7-8 млн. осіб, або до 20% відсотків населення. З них половина вже виїхала з країни: офіційні джерела називають цифру в 4,3 млн. осіб виїхавши та до 650 тис. викрадених РФ.

До 2 млн. переселенців, що блукають країною з 2014 р., додалися ще до 5 млн. мігрантів та викрадених осіб і ще до 3-4 млн. внутрішніх переселенців. Ця цифра – 10 млн. – більше, ніж все населення деяких країн ЄС. Крім того, кількість населення, що потрапило в окупацію, збільшилася з 3,6 млн. на 01.01.2015 р. до 5,5 млн. в 2022 р.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19500
Особовий склад
2
Літаки 154
Літаки
3
Гелікоптери 137
Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артилерія 347
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1387
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Ніколи не забудемо!
Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 57 людини загинули, із них 5 – діти... 114 поранених *Дані на 23.00 10 квітня.
Світла пам'ять загиблим
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41425.69

Binance Coin (BNB)

406.29

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.83

Theta (THETA)

3.11

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.78

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

Завтра

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

Завтра

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти