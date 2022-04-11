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"Укрзалізниця" евакуйовує мирних мешканців Сходу: список поїздів на 11 квітня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 квітня, 09:50
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Насамперед, людей будуть вивозити із Донецької та Харківської областей
В Україні продовжується евакуація з найгарячіших точок.
В Україні продовжується евакуація з найгарячіших точок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 11 квітня, "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть з найгарячіших точок України – Донецької та Харківської областей.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 20 березня.

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Залізничники вивозитимуть людей з Покровська, Дніпра, Полтави, Харкова, Слов'янська та Києва. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
  • 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро
  • 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд
  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
  • 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Ситуація на Донбасі

Як відомо, жителів Донецької та Луганської областей закликали за можливості евакуюватися, адже Росія готує наступ на Донбас.

Щодня кількість обстрілів окупантів та жертв серед цивільних зростає. Лише за минулу добу в Донецькій області загинули ще двоє мирних жителів, четверо – отримали поранення.

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Збільшилася і кількість жертв ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська – ще 5 людей загинули. Тепер жертв 57.

Зі свого боку, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ворог обстріляв кожне місто області. В регіоні не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Раніше ми писали, що пасажирів пропускають через кордон на підставі закордонного паспорта або паспорта громадянина України. Більшість евакуаційних поїздів безкоштовні.

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Вокзал Краматорська призупинив роботу після ракетного удару РФ. Після цього "Укрзалізниця" змінила схему евакуації жителів Донбасу.

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ББМ 1923
ББМ
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Засоби ППО 55
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РСЗВ
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Цистерни ГММ 76
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Світла пам'ять загиблим
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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